Secuestran un automóvil que habría participado de delitos en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera

Días pasados, la policía activó sendas investigaciones por denuncias recepcionadas a vecinos de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, quienes dieron cuenta de la faltante de diversos objetos, que se hallaban en sus respectivas moradas. Los hechos ocurrieron en ocasión de hallarse las dos propiedades particulares sin moradores.

A raíz del trabajo de campo de la División Investigaciones de la Departamental Diamante, el Ministerio Público Fiscal admitió los indicios colectados, que apuntan hacia al menos una persona radicada en el departamento Paraná.

Se confirmó a Estación Plus Crespo, que en la tarde de este miércoles, efectivos se desplegaron para cumplimentar un allanamiento en un inmueble de Paraná Ciudad y otro en Sauce Montrull, autorizados con prontitud y coincidentes en la línea de averiguaciones.

Junto a la División Robos y Hurtos hicieron las búsquedas, procediendo al secuestro de un automóvil Fiat Uno, por haber sido utilizado en la acción delictiva.

Además, un joven de 28 años de edad -residente en uno de los lugares allanados- fue trasladado hasta la dependencia policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la autoría del proceso penal que dirige la Fiscalía de Diamante.