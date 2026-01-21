Un fallecido y cuatro heridos tras triple choque

Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un grave siniestro vial ocurrido este martes por la noche, alrededor de las 23.40, en la intersección de las calles Pedro Goyena y Almeida de Villaguay. Por causas que se tratan de establecer, se produjo una colisión que involucró a tres vehículos.

De acuerdo a la información brindada por la Jefatura Departamental Villaguay, en el hecho estuvieron involucrados una motocicleta, un automóvil Renault 12 y un automóvil Fiat Mobi. A raíz del violento impacto, varios de los ocupantes debieron ser trasladados de urgencia al hospital local.

Un fallecido y cuatro heridos tras un triple choque

Personas lesionadas

Como consecuencia del choque, los ocupantes de la motocicleta, un hombre de 25 años y una joven de 17, resultaron con lesiones. En tanto, del Renault 12 fueron trasladados un hombre de 74 años y dos mujeres de 66 años.

Posteriormente, desde el centro de salud se informó que el joven de 25 años sufrió lesiones de carácter grave, mientras que la menor de 17 años presentó lesiones de consideración. Las dos mujeres de 66 años registraron heridas de distinta gravedad, y una de ellas debió ser derivada a un centro de mayor complejidad debido a su cobertura médica.

Un fallecido y cuatro heridos tras un triple choque

Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de unos de los ocupantes del Renault 12. Elonce confirmó que se trató de Roque Elesio Garay, de 74 años de edad.

Según los primeros datos recabados en el lugar del hecho, uno de los vehículos habría circulado a alta velocidad, circunstancia que forma parte de la investigación judicial en curso.

Un fallecido y cuatro heridos tras un triple choque

Medidas judiciales

Intervino la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones de rigor, el secuestro de los vehículos involucrados y la realización de test de alcoholemia. Asimismo, se ordenó la detención del conductor del Fiat Mobi, un hombre de 27 años, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como homicidio culposo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Jefatura Departamental, personal de Asuntos Judiciales, Policía Científica, Bomberos Voluntarios, unidades del Comando Radioeléctrico y mecánico policial.