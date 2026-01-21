Un fallecido y cuatro heridos tras triple choque

Brigadistas detectan traslado ilegal de ovinos en inmediaciones al Túnel Subfluvial
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.
Un violento choque entre una moto y dos autos dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos, algunos de gravedad. El hecho ocurrió durante la noche en Villaguay.Policiales/Judiciales21 de enero de 2026
Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un grave siniestro vial ocurrido este martes por la noche, alrededor de las 23.40, en la intersección de las calles Pedro Goyena y Almeida de Villaguay. Por causas que se tratan de establecer, se produjo una colisión que involucró a tres vehículos.
De acuerdo a la información brindada por la Jefatura Departamental Villaguay, en el hecho estuvieron involucrados una motocicleta, un automóvil Renault 12 y un automóvil Fiat Mobi. A raíz del violento impacto, varios de los ocupantes debieron ser trasladados de urgencia al hospital local.
Como consecuencia del choque, los ocupantes de la motocicleta, un hombre de 25 años y una joven de 17, resultaron con lesiones. En tanto, del Renault 12 fueron trasladados un hombre de 74 años y dos mujeres de 66 años.
Posteriormente, desde el centro de salud se informó que el joven de 25 años sufrió lesiones de carácter grave, mientras que la menor de 17 años presentó lesiones de consideración. Las dos mujeres de 66 años registraron heridas de distinta gravedad, y una de ellas debió ser derivada a un centro de mayor complejidad debido a su cobertura médica.
Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de unos de los ocupantes del Renault 12. Elonce confirmó que se trató de Roque Elesio Garay, de 74 años de edad.
Según los primeros datos recabados en el lugar del hecho, uno de los vehículos habría circulado a alta velocidad, circunstancia que forma parte de la investigación judicial en curso.
Intervino la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones de rigor, el secuestro de los vehículos involucrados y la realización de test de alcoholemia. Asimismo, se ordenó la detención del conductor del Fiat Mobi, un hombre de 27 años, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.
La causa fue caratulada como homicidio culposo.
En el lugar trabajaron efectivos de la Jefatura Departamental, personal de Asuntos Judiciales, Policía Científica, Bomberos Voluntarios, unidades del Comando Radioeléctrico y mecánico policial.
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.
Un trabajador halló el cuerpo sin vida de un hombre de 84 años al subir a un techo. Policía y Fiscalía investigaron hecho ordenaron autopsia.
La policía acudió hasta la vivienda en la que se suscitaban los incidentes, tras el pedido de auxilio de la víctima.
Dos allanamientos en el departamento Paraná, permiten avanzar hacia el esclarecimiento de hechos perpetrados en el departamento Diamante. Los detalles.
Un perro murió tras permanecer encerrado varios días en una vivienda de una familia de San Benito se había ausentado por vacaciones. El hecho fue advertido por una vecina debido a un fuerte olor proveniente del domicilio y derivó en una denuncia por abandono.
En una vivienda de Paraná, una mujer de 71 años fue víctima de privación de libertad y sustracción de objetos de valor. Se trabaja para identificar al autor del hecho.
Un grave accidente laboral se registró en Viale, donde cuatro operarios resultaron lesionados al caer desde un techo mientras realizaban tareas de instalación de paneles solares. Los operarios son de Crespo, cayeron desde más de 10 metros de altura.
Un evento geológico desató la emergencia. Cuantiosos daños materiales y evacuaciones, ante la agigantada incertidumbre de quizás nunca más poder volver a lo que supo ser el hogar. Marcelo Schesterfeld describió a Estación Plus los alcances del fenómeno natural.
El inconveniente se registró alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles 21 de enero, cuando un desperfecto en un distribuidor provocó la restricción del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad. Zonas afectadas.
Un comerciante y un peatón activaron la intervención policial, coincidiendo los casos en un mismo sospechoso. El delincuente portaba un elemento corto-punzante. Violenta reacción dentro del móvil policial.
La policía acudió hasta la vivienda en la que se suscitaban los incidentes, tras el pedido de auxilio de la víctima.