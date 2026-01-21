Robó objetos de valor y privó de la libertad a una mujer de 71 años en Paraná

Brigadistas detectan traslado ilegal de ovinos en inmediaciones al Túnel Subfluvial
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.
En una vivienda de Paraná, una mujer de 71 años fue víctima de privación de libertad y sustracción de objetos de valor. Se trabaja para identificar al autor del hecho.Policiales/Judiciales21 de enero de 2026
Un grave hecho de inseguridad se registró durante la mañana de este martes en una vivienda ubicada sobre calle Galán al 1900 de Paraná, entre Selva de Montiel y Coronel Domínguez, donde una mujer de 71 años fue víctima de un robo con privación ilegítima de la libertad.
El hecho ocurrió luego de que un delincuente ingresara al domicilio por la puerta de la terraza, la cual habría sido forzada. Una vez dentro, el sujeto le indicó que permaneciera en el lugar y comenzó a revisar las pertenencias del inmueble.
Según informó la Policía, el autor del hecho sustrajo una alianza de oro, un par de aros, un celular LG, marca 5Prime, un taladro, y otras herramientas, un reel de pesca y una amoladora angular.
Además, el individuo permaneció un tiempo prolongado dentro de la vivienda. Según el relato de la damnificada, el ladrón estuvo "unos 40 minutos buscando dinero", se preparó de comer y se retiró por el frente de la vivienda llevándose también milanesas.
La mujer aportó características y vestimenta del sujeto, quien habría ingresado encapuchado, datos que ya se encuentran en poder de los investigadores. La Policía indicó que hay dos filmaciones de locales cercanos que coinciden con el supuesto autor.
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.
Un trabajador halló el cuerpo sin vida de un hombre de 84 años al subir a un techo. Policía y Fiscalía investigaron hecho ordenaron autopsia.
La policía acudió hasta la vivienda en la que se suscitaban los incidentes, tras el pedido de auxilio de la víctima.
Dos allanamientos en el departamento Paraná, permiten avanzar hacia el esclarecimiento de hechos perpetrados en el departamento Diamante. Los detalles.
Un perro murió tras permanecer encerrado varios días en una vivienda de una familia de San Benito se había ausentado por vacaciones. El hecho fue advertido por una vecina debido a un fuerte olor proveniente del domicilio y derivó en una denuncia por abandono.
Un violento choque entre una moto y dos autos dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos, algunos de gravedad. El hecho ocurrió durante la noche en Villaguay.
Un grave accidente laboral se registró en Viale, donde cuatro operarios resultaron lesionados al caer desde un techo mientras realizaban tareas de instalación de paneles solares. Los operarios son de Crespo, cayeron desde más de 10 metros de altura.
Un evento geológico desató la emergencia. Cuantiosos daños materiales y evacuaciones, ante la agigantada incertidumbre de quizás nunca más poder volver a lo que supo ser el hogar. Marcelo Schesterfeld describió a Estación Plus los alcances del fenómeno natural.
El inconveniente se registró alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles 21 de enero, cuando un desperfecto en un distribuidor provocó la restricción del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad. Zonas afectadas.
Un comerciante y un peatón activaron la intervención policial, coincidiendo los casos en un mismo sospechoso. El delincuente portaba un elemento corto-punzante. Violenta reacción dentro del móvil policial.
La policía acudió hasta la vivienda en la que se suscitaban los incidentes, tras el pedido de auxilio de la víctima.