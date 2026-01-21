Robó objetos de valor y privó de la libertad a una mujer de 71 años en Paraná

Un grave hecho de inseguridad se registró durante la mañana de este martes en una vivienda ubicada sobre calle Galán al 1900 de Paraná, entre Selva de Montiel y Coronel Domínguez, donde una mujer de 71 años fue víctima de un robo con privación ilegítima de la libertad.

El hecho ocurrió luego de que un delincuente ingresara al domicilio por la puerta de la terraza, la cual habría sido forzada. Una vez dentro, el sujeto le indicó que permaneciera en el lugar y comenzó a revisar las pertenencias del inmueble.

Según informó la Policía, el autor del hecho sustrajo una alianza de oro, un par de aros, un celular LG, marca 5Prime, un taladro, y otras herramientas, un reel de pesca y una amoladora angular.

Además, el individuo permaneció un tiempo prolongado dentro de la vivienda. Según el relato de la damnificada, el ladrón estuvo "unos 40 minutos buscando dinero", se preparó de comer y se retiró por el frente de la vivienda llevándose también milanesas.

La mujer aportó características y vestimenta del sujeto, quien habría ingresado encapuchado, datos que ya se encuentran en poder de los investigadores. La Policía indicó que hay dos filmaciones de locales cercanos que coinciden con el supuesto autor.