Camión cargado con cebada ardió en llamas en cercanías a Gobernador Febre

Brigadistas detectan traslado ilegal de ovinos en inmediaciones al Túnel Subfluvial
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.
Bomberos voluntarios vieron complejizada su labor, ya que no bajaba la temperatura del cereal. Se generaron kilómetros de espera vehicular en el flujo de la Ruta 26.Policiales/Judiciales20 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Un siniestro ameritó la rápida disposición de un dispositivo que pudiera neutralizar el incendio, intentando las menores pérdidas posibles, como así también poner a resguardo a los usuarios de la Ruta 26, en el tramo entre Nogoyá y Victoria.
El Subjefe Departamental Nogoyá, Walter Giordano, precisó a Estación Plus Crespo que "Arribando casi a las 18:00, por un desperfecto a determinar, un camión Ford Cargo con acoplado comenzó a incendiarse, a la altura del Km. 29 de dicha ruta. Se trata de un transporte cargado con cebada, perteneciente a una empresa de General Ramírez, donde se había iniciado el viaje. Afortunadamente, el chofer resultó ileso".
"Las llamas se alzaron en la zona de la cabina y tomó el chasis, se salvó el acoplado", remarcó el funcionario y agregó: "Bomberos Voluntarios trabajaron durante varias horas, ya que no bajaba la temperatura de la cebada, por lo que siendo infructuosas las estrategias; hubo que descargar la carga".
El paso vehicular se cortó en su totalidad, y a instancias de retomarse la circulación sobre la noche, se habían acumulado varios kilómetros de espera en ambas direcciones.
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.
Un trabajador halló el cuerpo sin vida de un hombre de 84 años al subir a un techo. Policía y Fiscalía investigaron hecho ordenaron autopsia.
La policía acudió hasta la vivienda en la que se suscitaban los incidentes, tras el pedido de auxilio de la víctima.
Dos allanamientos en el departamento Paraná, permiten avanzar hacia el esclarecimiento de hechos perpetrados en el departamento Diamante. Los detalles.
Un perro murió tras permanecer encerrado varios días en una vivienda de una familia de San Benito se había ausentado por vacaciones. El hecho fue advertido por una vecina debido a un fuerte olor proveniente del domicilio y derivó en una denuncia por abandono.
Un violento choque entre una moto y dos autos dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos, algunos de gravedad. El hecho ocurrió durante la noche en Villaguay.
Un grave accidente laboral se registró en Viale, donde cuatro operarios resultaron lesionados al caer desde un techo mientras realizaban tareas de instalación de paneles solares. Los operarios son de Crespo, cayeron desde más de 10 metros de altura.
Un evento geológico desató la emergencia. Cuantiosos daños materiales y evacuaciones, ante la agigantada incertidumbre de quizás nunca más poder volver a lo que supo ser el hogar. Marcelo Schesterfeld describió a Estación Plus los alcances del fenómeno natural.
El inconveniente se registró alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles 21 de enero, cuando un desperfecto en un distribuidor provocó la restricción del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad. Zonas afectadas.
Un comerciante y un peatón activaron la intervención policial, coincidiendo los casos en un mismo sospechoso. El delincuente portaba un elemento corto-punzante. Violenta reacción dentro del móvil policial.
La policía acudió hasta la vivienda en la que se suscitaban los incidentes, tras el pedido de auxilio de la víctima.