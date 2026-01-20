Plus en Vivo

Camión cargado con cebada ardió en llamas en cercanías a Gobernador Febre

Bomberos voluntarios vieron complejizada su labor, ya que no bajaba la temperatura del cereal. Se generaron kilómetros de espera vehicular en el flujo de la Ruta 26.

Policiales/Judiciales20 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2026-01-20 at 21.36.44

Un siniestro ameritó la rápida disposición de un dispositivo que pudiera neutralizar el incendio, intentando las menores pérdidas posibles, como así también poner a resguardo a los usuarios de la Ruta 26, en el tramo entre Nogoyá y Victoria.

El Subjefe Departamental Nogoyá, Walter Giordano, precisó a Estación Plus Crespo que "Arribando casi a las 18:00, por un desperfecto a determinar, un camión Ford Cargo con acoplado comenzó a incendiarse, a la altura del Km. 29 de dicha ruta. Se trata de un transporte cargado con cebada, perteneciente a una empresa de General Ramírez, donde se había iniciado el viaje. Afortunadamente, el chofer resultó ileso".

617571424_1404413855031386_3473989210001591049_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=PDpw

"Las llamas se alzaron en la zona de la cabina y tomó el chasis, se salvó el acoplado", remarcó el funcionario y agregó: "Bomberos Voluntarios trabajaron durante varias horas, ya que no bajaba la temperatura de la cebada, por lo que siendo infructuosas las estrategias; hubo que descargar la carga".

El paso vehicular se cortó en su totalidad, y a instancias de retomarse la circulación sobre la noche, se habían acumulado varios kilómetros de espera en ambas direcciones.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo