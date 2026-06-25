Solidaridad en acción: la colecta de Cáritas San José superó ampliamente lo recaudado en 2025

La colecta anual de Cáritas de la parroquia San José de Crespo cerró con un balance altamente positivo y con una cifra que ya supera los 10 millones de pesos, aunque el monto definitivo recién se conocerá el próximo 30 de junio, cuando finalice el ingreso de sobres pendientes.

Así lo confirmó Valeria Silvero, integrante de la institución, en diálogo con Estación Plus Crespo, donde expresó su agradecimiento por la respuesta de la comunidad y remarcó que el resultado superó ampliamente lo obtenido en la edición anterior.

“Estamos muy agradecidos y también sorprendidos con este resultado. Hemos superado los 10 millones de pesos y todavía siguen entrando sobres, por eso no tenemos el número definitivo”, sostuvo.

Silvero explicó que al cómputo se sumaron aportes de las aldeas y de la sede local, además de las contribuciones obtenidas mediante la tradicional visita a las familias, por lo que estiman que la cifra final se mantendrá en ese nivel o incluso podría incrementarse.

Cómo se distribuye la recaudación

La referente aclaró que el dinero recaudado no queda íntegramente en la Cáritas parroquial, sino que se distribuye en tres partes iguales: una para Cáritas Argentina, otra para la Cáritas Diocesana y el tercio restante permanece en la comunidad local.

“Ese dinero tenemos que administrarlo de la mejor manera posible durante todo el período que va desde junio de este año hasta junio del próximo”, explicó.

Herramientas, viviendas y proyectos productivos

En cuanto al destino de esos recursos, Silvero detalló que en Crespo la prioridad está puesta en fortalecer proyectos de trabajo y mejorar condiciones habitacionales de familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Durante el período 2025-2026, la institución financió la compra de herramientas como soldadoras, kits para talleres, motosierras y un horno pizzero industrial, además de frazadas e insumos escolares para la Escuela de Las Cuevas.

Según indicó a Estación Plus Crespo, estos aportes se realizan bajo la modalidad de comodato: Cáritas adquiere el recurso y lo entrega temporalmente, realizando un seguimiento del proyecto durante un período de entre seis meses y un año.

“Las personas nos van mostrando cómo avanza su trabajo. Si cumplen con el proyecto, la herramienta les queda definitivamente; si no, vuelve a Cáritas para destinarla a otra iniciativa”, explicó.

Capacitación y protocolos ante emergencias

Silvero también destacó el trabajo de capacitación permanente que realiza la organización, especialmente en áreas vinculadas al medio ambiente, gestión de riesgos y emergencias.

En ese sentido, recordó que Cáritas cuenta con protocolos específicos de actuación ante catástrofes, basados en décadas de experiencia.

Explicó que, ante emergencias como incendios o inundaciones, la modalidad prioritaria es la transferencia de dinero y no el envío de bienes materiales, debido a que esto agiliza la asistencia y reduce costos logísticos.

“Entendemos la buena voluntad de quienes organizan colectas de ropa o agua, pero la experiencia nos muestra que es mucho más práctico transferir dinero para comprar lo necesario cerca del lugar afectado”, señaló.

Como ejemplo, mencionó las asistencias realizadas en situaciones recientes como los incendios en Esquel y las inundaciones en Bahía Blanca.

Trabajo en red y ayuda a otras comunidades

Además de la labor local, Cáritas San José mantiene un esquema de cooperación con otras parroquias, instituciones y organizaciones religiosas de Crespo y la región.

En lo que va de 2026, desde la sede local se enviaron donaciones de ropa, calzado, colchones, frazadas, sábanas y libros a otras Cáritas de la diócesis.

Silvero destacó que este trabajo es posible gracias a la solidaridad constante de la comunidad.

“Todo esto es gracias a la generosidad de las personas que nos acercan sus donaciones. Siempre pedimos que estén en buen estado para poder compartirlas con quienes más lo necesitan”, concluyó.