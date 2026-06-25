Hizo una falsa denuncia para justificar que no había pagado la luz

Una mujer de Concordia quedó involucrada en una investigación luego de realizar una falsa denuncia por un supuesto robo, con el objetivo de obtener una constancia que le permitiera justificar una deuda con la Cooperativa Eléctrica.

La situación se inició cuando la ciudadana se presentó en la Comisaría Cuarta y denunció que había sido víctima de un asalto en inmediaciones de calles Dr. Sauré e Ituzaingó. Según su primera versión, dos hombres que circulaban en una moto de 110 cc la habrían interceptado y uno de ellos, tras exhibir un arma de fuego, le habría sustraído una mochila.

En la denuncia, había señalado que dentro del bolso llevaba un equipo de mate marca Stanley, documentación personal, un teléfono celular Samsung y $250.000 en efectivo.

Tras tomar intervención, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal inició las tareas para intentar esclarecer el supuesto hecho e identificar a los presuntos autores.

Según informó a AHORA, los investigadores realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, pero no encontraron registros que permitieran confirmar que el robo denunciado hubiera ocurrido.

Ante esta situación, se le solicitó a la mujer que aportara nuevamente precisiones sobre el lugar y el momento del supuesto asalto. Fue entonces cuando admitió que la situación denunciada no había existido.

De acuerdo con lo informado por la Policía, la mujer habría realizado la falsa denuncia con el objetivo de obtener una copia documentada del supuesto hecho y presentarla ante la Cooperativa Eléctrica, para justificar la falta de pago del servicio.