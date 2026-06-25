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Accidente laboral: Un etrabajador quedó atrapado en una máquina de prensa y murió en una papelera de Ibicuy

El trabajador tenía 52 años y el hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves. La Policía y la Justicia iniciaron actuaciones para establecer cómo se produjo el hecho.
Policiales/Judiciales25 de junio de 2026


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Un empleado de una papelera de Ibicuy murió durante la madrugada de este jueves tras sufrir un accidente laboral dentro de la planta. De acuerdo con el parte policial, el trabajador quedó atrapado en una máquina de prensa y fue trasladado sin signos vitales al Hospital Behring.

El hecho ocurrió en la Papelera de la Mesopotamia S.A. Cerca de la 1:50, personal policial recibió un llamado desde la empresa para solicitar asistencia debido a que uno de los trabajadores había sufrido un accidente y no lograban comunicarse con el servicio de emergencias.

Minutos después, desde el Hospital Behring requirieron la presencia de la médica policial, ya que la persona involucrada había ingresado al establecimiento sin signos vitales.

El trabajador tenía 52 años

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el empleado, identificado como Mario Amadeo Ríos, de 52 años, había quedado atrapado en una máquina de prensa. Según la información policial, el hombre ya se encontraba fallecido.

Tras conocerse el hecho, se llevaron adelante las primeras actuaciones en la planta ubicada en Ibicuy. El procedimiento incluyó la intervención de personal policial y de la profesional médica convocada para constatar el deceso.

La investigación busca determinar en qué circunstancias se produjo el accidente que le costó la vida al empleado. Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre la mecánica del episodio ni sobre las tareas que realizaba el trabajador al momento del hecho.

Intervención judicial

La Justicia tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con el relevamiento de datos dentro de la empresa. Las pericias y testimonios permitirán reconstruir cómo ocurrió el accidente laboral.

El fallecimiento del empleado se produjo en la madrugada de este jueves y es investigado como un accidente dentro de la planta papelera. Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer responsabilidades y precisar las condiciones en las que quedó atrapado en la maquinaria.

Elonce

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