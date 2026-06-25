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De Viale a Paraná, tras un fuerte choque en Ruta 18

Dos camionetas impactaron a la altura de Viale, siendo un conductor derivado con hematoma craneal.
Policiales/Judiciales25 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Alrededor de las 10:00, una colisión sobre Ruta Nacional N°18, a la altura del Km. 56, movilizó a las fuerzas de emergencia. 

Se confirmó a Estación Plus Crespo el impacto entre una camioneta Chevrolet S10, con ocupantes de Oro Verde; y otra pick up, cuyo conductor está radicado en Quebracho, en cercanías a Viale.

Como consecuencia del siniestro, el conductor de la zona de Viale, sufrió lesiones de consideración en la cabeza, por lo que fue trasladado a centro asistencial para su atención, y luego derivado al Hospital San Martín de Paraná, sin riesgo de vida; pero con necesidad de observación permanente.
En tanto, el otro conductor resultó ileso.

Una mujer que viajaba como acompañante (de Oro Verde), fue derivada al hospital de Viale para observación. 

Personal de Comisaría Viale y Puesto Caminero Viale trabajaron en el lugar, habilitando una mano de circulación y ordenando el tránsito.

Intervino Fiscalía en turno, quien dispuso la intervención de Accidentología Vial y las diligencias de rigor en el lugar.

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