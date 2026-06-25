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Reyerta con arma, derivó en detención y allanamiento en Diamante

Un joven de 29 años ingresó al Hospital San José, con secuelas de un impacto de arma de fuego. La disputa fue judicializada.
Policiales/Judiciales25 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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El personal del Comando Radioeléctrico de Diamante acudió en horas de la noche del miércoles hasta Catamarca y Belgrano, alertados de un conflicto. Constataron que era protagonizado por personas conocidas entre sí, y donde producto de las agresiones, un hombre de 29 años resultó con una herida leve en una pierna, demandando atención medica. Rápidamente recibió curaciones hospitalarias.

Efectivos pacificaron la situación, conociendo que la pelea radicaba en cuestiones particulares, se informó a Estación Plus Crespo

Con directivas del Ministerio Público Fiscal se realizaron diligencias procesales, que incluyeron la autorización del Juzgado de Garantías para el allanamiento y requisa de la vivienda en la mañana de hoy, donde se incautaron dos armas de sistema aire comprimido con modificaciones, junto con otros elementos vinculantes. 

Por la agresión, permanece detenido un joven de 24 años -residente en el lugar-, quien se encuentra en la Alcaidía Policial.

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