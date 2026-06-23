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Prohiben en Entre Ríos la venta de una marca de queso: cuál es y por qué

La medida alcanza a un producto lácteo específico y fue comunicada para conocimiento de comerciantes y consumidores.
Entre Ríos23 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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La Dirección de Bromatología  de la provincia difundió una resolución emitida por el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología.

De acuerdo con la resolución, queda prohibida la elaboración, el fraccionamiento, el transporte y la comercialización en todo el territorio provincial, así como su ofrecimiento a través de plataformas de venta en línea, del producto rotulado como "QUESO PATEGRAS ARGENTINO", marca "2L".

En su rótulo, el alimento consigna RNE N° 08002454 y RNPA N° 08002454/01, y señala como lugar de elaboración Colonia La Paz, Federación. La fundamentación oficial indica que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 08002454 que figura en la etiqueta se encuentra vencido. Además, el producto no posee Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) vigente ni registrado.

Con estos elementos, la autoridad provincial dispuso la prohibición indicada, con alcance en la provincia y extensiva a su comercialización mediante canales digitales. La comunicación recalca que la restricción comprende todas las etapas de la cadena: desde la producción y el fraccionamiento hasta el traslado y la venta al público. Asimismo, puntualiza que la oferta del artículo en sitios y apps de comercio electrónico también queda alcanzada por la medida.

Ante la vigencia de la resolución, la Dirección de Bromatología solicitó a los comercios y al público en general abstenerse de comprar, vender u ofrecer el producto señalado. En caso de detectarlo en góndolas, depósitos, transporte o publicaciones en línea, se pide informar de inmediato a la repartición municipal.

Para realizar consultas o reportes, la dependencia puso a disposición el teléfono 429 1516. De este modo, el área busca centralizar los avisos y facilitar las acciones correspondientes frente a eventuales hallazgos del "QUESO PATEGRAS ARGENTINO" marca "2L" dentro de la jurisdicción.

La difusión local de la medida provincial apunta a evitar la circulación de alimentos con registros vencidos o sin inscripción vigente, y a reforzar las pautas de control que rigen para su elaboración y comercialización. Autoridades municipales remarcaron que la colaboración de comerciantes y consumidores es clave para resguardar la salud de la población y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en Entre Ríos.

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