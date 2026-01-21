Familia se fue de vacaciones y dejó las mascotas encerradas: un perro murió

Murió la adolescente lesionada en un choque en Las Tunas
Desde la mañana del viernes se encontraba internada en Terapia Intensiva del Hospital San Roque. No superó las secuelas.
Un perro murió tras permanecer encerrado varios días en una vivienda de una familia de San Benito se había ausentado por vacaciones. El hecho fue advertido por una vecina debido a un fuerte olor proveniente del domicilio y derivó en una denuncia por abandono.Policiales/Judiciales21 de enero de 2026
Un grave caso de presunto maltrato animal por abandono fue constatado el 1º de enero, alrededor de las 16.30, luego de que una vecina advirtiera un fuerte olor proveniente de una vivienda cerrada desde hacía varios días en San Benito. Al ingresar al domicilio, se confirmó que un perro había muerto mientras permanecía encerrado, luego de que la familia se fuera de vacaciones.
Según se informó oficialmente, la situación fue alertada a través de un llamado al 911 por una mujer domiciliada en la zona, quien manifestó que su vecina se había ausentado del lugar desde hacía aproximadamente cinco días y había dejado a sus mascotas dentro de la casa.
Ante el aviso, un familiar directo de la propietaria del inmueble se hizo presente en el lugar y accedió a la vivienda. En el interior constató que uno de los perros se encontraba sin vida y en estado de putrefacción.
Asimismo, se verificó que el resto de los animales que permanecían en el domicilio, entre ellos otros perros y gatos, se encontraban en aparente buen estado general, publicó Elonce.
Luego de la constatación del hecho, se dio intervención al personal policial correspondiente, que labró las actuaciones de rigor en el marco de una causa caratulada como maltrato animal en la modalidad de abandono.
