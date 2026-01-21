Familia se fue de vacaciones y dejó las mascotas encerradas: un perro murió

Un grave caso de presunto maltrato animal por abandono fue constatado el 1º de enero, alrededor de las 16.30, luego de que una vecina advirtiera un fuerte olor proveniente de una vivienda cerrada desde hacía varios días en San Benito. Al ingresar al domicilio, se confirmó que un perro había muerto mientras permanecía encerrado, luego de que la familia se fuera de vacaciones.

Según se informó oficialmente, la situación fue alertada a través de un llamado al 911 por una mujer domiciliada en la zona, quien manifestó que su vecina se había ausentado del lugar desde hacía aproximadamente cinco días y había dejado a sus mascotas dentro de la casa.

Ingreso al domicilio

Ante el aviso, un familiar directo de la propietaria del inmueble se hizo presente en el lugar y accedió a la vivienda. En el interior constató que uno de los perros se encontraba sin vida y en estado de putrefacción.

Asimismo, se verificó que el resto de los animales que permanecían en el domicilio, entre ellos otros perros y gatos, se encontraban en aparente buen estado general, publicó Elonce.

Intervención y actuaciones

Luego de la constatación del hecho, se dio intervención al personal policial correspondiente, que labró las actuaciones de rigor en el marco de una causa caratulada como maltrato animal en la modalidad de abandono.