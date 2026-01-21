Plus en Vivo

Ramírez: Amenazó con arma blanca a su pareja y fue detenido

La policía acudió hasta la vivienda en la que se suscitaban los incidentes, tras el pedido de auxilio de la víctima.

Un violento episodio en una morada de General Ramírez, terminó en detención. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que la guardia de esa Comisaría fue advertida en horas de la noche del martes, de un altercado en un domicilio de calle Eva Perón.

Con prontitud acudió una comisión para pacificar la situación, pudiendo comprobaron que un hombre -de 33 años- mantenía circunstancias de amenazas hacia su pareja, mediante la utilización de un arma blanca. Efectivos lo desarmaron y redujeron.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se dispuso la inmediata detención del agresor, quien fue trasladado hacia la Alcaidía Policial, continuándose con el proceso judicial correspondiente.

