Ramírez: Amenazó con arma blanca a su pareja y fue detenido

Brigadistas detectan traslado ilegal de ovinos en inmediaciones al Túnel Subfluvial
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.
Un violento episodio en una morada de General Ramírez, terminó en detención. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que la guardia de esa Comisaría fue advertida en horas de la noche del martes, de un altercado en un domicilio de calle Eva Perón.
Con prontitud acudió una comisión para pacificar la situación, pudiendo comprobaron que un hombre -de 33 años- mantenía circunstancias de amenazas hacia su pareja, mediante la utilización de un arma blanca. Efectivos lo desarmaron y redujeron.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se dispuso la inmediata detención del agresor, quien fue trasladado hacia la Alcaidía Policial, continuándose con el proceso judicial correspondiente.
Un trabajador halló el cuerpo sin vida de un hombre de 84 años al subir a un techo. Policía y Fiscalía investigaron hecho ordenaron autopsia.
Dos allanamientos en el departamento Paraná, permiten avanzar hacia el esclarecimiento de hechos perpetrados en el departamento Diamante. Los detalles.
Un perro murió tras permanecer encerrado varios días en una vivienda de una familia de San Benito se había ausentado por vacaciones. El hecho fue advertido por una vecina debido a un fuerte olor proveniente del domicilio y derivó en una denuncia por abandono.
Un violento choque entre una moto y dos autos dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos, algunos de gravedad. El hecho ocurrió durante la noche en Villaguay.
En una vivienda de Paraná, una mujer de 71 años fue víctima de privación de libertad y sustracción de objetos de valor. Se trabaja para identificar al autor del hecho.
Un grave accidente laboral se registró en Viale, donde cuatro operarios resultaron lesionados al caer desde un techo mientras realizaban tareas de instalación de paneles solares. Los operarios son de Crespo, cayeron desde más de 10 metros de altura.
Un evento geológico desató la emergencia. Cuantiosos daños materiales y evacuaciones, ante la agigantada incertidumbre de quizás nunca más poder volver a lo que supo ser el hogar. Marcelo Schesterfeld describió a Estación Plus los alcances del fenómeno natural.
El inconveniente se registró alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles 21 de enero, cuando un desperfecto en un distribuidor provocó la restricción del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad. Zonas afectadas.
Un comerciante y un peatón activaron la intervención policial, coincidiendo los casos en un mismo sospechoso. El delincuente portaba un elemento corto-punzante. Violenta reacción dentro del móvil policial.
