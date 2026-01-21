Ramírez: Amenazó con arma blanca a su pareja y fue detenido

Un violento episodio en una morada de General Ramírez, terminó en detención. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que la guardia de esa Comisaría fue advertida en horas de la noche del martes, de un altercado en un domicilio de calle Eva Perón.

Con prontitud acudió una comisión para pacificar la situación, pudiendo comprobaron que un hombre -de 33 años- mantenía circunstancias de amenazas hacia su pareja, mediante la utilización de un arma blanca. Efectivos lo desarmaron y redujeron.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se dispuso la inmediata detención del agresor, quien fue trasladado hacia la Alcaidía Policial, continuándose con el proceso judicial correspondiente.