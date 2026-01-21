Hacia la primavera 2026, el Cementerio Católico construirá galerías de doble piso

Si bien la relación "demanda - disponibilidad" ofrece una ecuación aceptable, lo cierto es que prima la necesidad de optimizar el espacio con que cuenta el Cementerio Católico de Crespo y por ende, las proyecciones a largo plazo deben incluir recaudos en tal sentido. Desde esa visión, se trazan los objetivos para el 2026.

Eduardo Haberkorn, presidente de la Comisión del Cementerio local, aseguró a Estación Plus Crespo que "se encara con entusiasmo este 2026 de trabajo. Justamente toda esta etapa que hemos pasado recientemente -del fin de año y el inicio del nuevo-, es para evaluar y proyectar. Hace un año que venimos proyectando continuar la construcción de nichos, porque prácticamente toda la sepultura se sustenta en la modalidad de nichos, dado que en tierra hay muy poca disponibilidad. Se está llegando a la Ruta 12 y nos estamos quedando sin espacio, por lo que la planificación es construir con una planta alta. Ya las últimas galerías se edificaron previendo ésto, como para que las estructuras sean acordes a esta posibilidad, porque obviamente que conlleva otro tipo de construcción desde las bases. Por eso es una decisión con galerías de aquí hacia adelante. Estamos en el armado del proyecto, contemplando no sólo la infraestructura de las galerías en sí mismas, sino también que se necesitarán ascensores, escaleras, y por eso la idea es empezar con el formato de planta alta después del invierno, más cerca de la primavera".

Reforzando el criterio de oportunidad temporal, agregó: "Podríamos continuar construyendo por inercia sobre la planta baja, y ocuparíamos así todo el piso del inmueble. Pero después empezar a construir en altura, volviendo al centro del cementerio, implicaría un traslado de material muy grande, una obra muy costosa. Porque en estas edificaciones se utilizan camiones de gran porte y el espacio existente es para el deambule peatonal, no para entrada de tránsito pesado. Estamos en un buen momento para comenzar".

Despejando preocupaciones innecesarias y para tranquilidad de la población, afirmó que "gracias a Dios, hay buena disponibilidad como para afrontar la demanda de cada año. Salvo que ocurra una pandemia o una emergencia similar, estamos avanzando a ritmo normal".

Asimismo, resaltó que "las galerías de doble piso van a multiplicar el tiempo de capacidad de respuesta. Calculamos 70 ó quizás hasta 100 años más de disponibilidad, con esta implementación". En esa línea de pensamiento, Haberkorn completó: "Se está empezando a optar por el sistema de crematorios, con lo cual a futuro permite proyectar una baja en la demanda. También en consonancia, se están registrando menos nacimientos, que suma incidencia hacia la baja. Las muertes siguen estando en un número estable, porque venimos de generaciones de más nacimientos, pero ahora las familias son menos numerosas".

Por otra parte, apuntando a otros desafíos de la Comisión del Cementerio Católico de Crespo, el dirigente sostuvo: "El predio tiene una superficie importante y tenemos personal, que trata de mantenerlo de la mejor forma posible, a pesar de los costos que se encarecen. Sin embargo, advertimos un problema que queremos solucionar, que tiene que ver con la necesidad de tener otra línea de suministro eléctrico. La zona de nuevas construcciones han quedado al fondo y se añaden y prolongan cables desde el toma corriente sobre calle Misiones, que en lo que es el uso de maquinarias, notamos la baja de potencia. Entonces queremos hacer otra bajada de línea en la parte de atrás, para que alimente esos sectores y de alguna manera, en cuestión energética dividir el cementerio en dos sectores".

Respecto de la economía -que le imprime dinamismo- a toda comisión, Eduardo Haberkorn señaló: "Los nichos se autofinancian. A través de los corralones, tenemos la posibilidad como institución y precisamente como cementerio, de que nos permiten tener una pequeña cantidad de materiales comprados en forma anticipada, como para ir manejándonos con la estructura que se va necesitando. Se cobra lo que sale y después, con la cuota que abonan los familiares, se mantienen los gastos fijos -como personal, tarifa eléctrica, internet en la oficina, productos de limpieza y demás-. Con satisfacción podemos decir que cerramos el 2025 con casi un 90% de cumplimiento de cuota de socios. Hubo gente que explicó que tiene imposibilidad, pero anticipó que se va a poner al día, o sea, el sistema está respaldado por ese compromiso de quienes tienen un familiar sepultado. Además, tenemos cobradores domiciliarios como para reducir complicaciones -ya avisamos que cambió una cobradora de mucho tiempo de servicio y pronto tendremos a otra, con la debida acreditación-. No se hacen ventas anticipadas de nichos, pero sí hicimos una campaña para tomar 'socios voluntarios' nuevos, posibilidad que sigue estando vigente. Implica que el día que tengan que ir a costear un nicho ante un fallecimiento, van a tener una bonificación, por haber sido socio anticipadamente. Eso también nos incrementa mucho los recursos. Si Dios quiere, está todo encaminado para que sea un buen año", concluyó.