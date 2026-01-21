Corte en el suministro eléctrico afectó a varios barrios de Crespo

Cumplió pena en la Unidad Penal de Paraná y ahora fue detenido en Crespo
Una intervención policial en Barrio del Rosario, derivó en aprehensión y traslado a Alcaidía de Tribunales.
El inconveniente se registró alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles 21 de enero, cuando un desperfecto en un distribuidor provocó la restricción del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad.
La empresa distribuidora de energía Enersa informó a Estación Plus Crespo que este martes se registra un servicio eléctrico restringido en la ciudad de Crespo a raíz de un desperfecto en un distribuidor.
De acuerdo a la comunicación oficial, las zonas afectadas fueron las siguientes:
Desde la empresa indicaron que personal técnico trabajo en el lugar con el objetivo de normalizar el suministro eléctrico, que fue reestablecido alrededor de las 11.30 hs.
Asimismo, Enersa recordó que ante cualquier consulta o reclamo, los usuarios pueden comunicarse durante las 24 horas al 0800-777-0080.
Habiéndose concluido el receso de verano, este 26 de enero, la Municipalidad retoma la atención al público y todas sus prestaciones.
Durante el receso de verano, el colegio Sagrado Corazón de Crespo lleva adelante un amplio plan de obras y tareas de mantenimiento con el objetivo de dejar en condiciones el edificio para el inicio del ciclo lectivo 2026.
Operatividad plena protagoniza la dependencia policial de la ciudad en este verano 2026. Cuál es la incidencia de aprehendidos de otras localidades, que llegan y perpetran modalidades atípicas para esta población.
Comisaría Crespo logró la captura encomendada por la justicia. El ciudadano corre serio riesgo de perder su libertad.
Un comerciante y un peatón activaron la intervención policial, coincidiendo los casos en un mismo sospechoso. El delincuente portaba un elemento corto-punzante. Violenta reacción dentro del móvil policial.
Más del 60 por ciento de las rutas nacionales está en estado regular o directamente malo, con “alto riesgo de siniestralidad vial” y subas en las tasas de mortalidad.
Se vió involucrado un automovilista de Crespo. Bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas por una pérdida importante de combustible.