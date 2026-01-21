Plus en Vivo

Corte en el suministro eléctrico afectó a varios barrios de Crespo

El inconveniente se registró alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles 21 de enero, cuando un desperfecto en un distribuidor provocó la restricción del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad. Zonas afectadas.

Crespo21 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Enersa-trabajador-operario-cable-640x360

La empresa distribuidora de energía Enersa informó a Estación Plus Crespo que este martes se registra un servicio eléctrico restringido en la ciudad de Crespo a raíz de un desperfecto en un distribuidor.

De acuerdo a la comunicación oficial, las zonas afectadas fueron las siguientes:

  • Calle Misiones, entre Ruta 12 y Fraternidad.
  • Alemanes del Volga, entre 9 de Julio y 1° de Mayo.
  • Calle Entre Ríos, entre 9 de Julio y 1° de Mayo.
  • Sector comprendido por Alemanes del Volga y Entre Ríos.
  • Calle 1° de Mayo, entre Entre Ríos y Ruta 12.

Desde la empresa indicaron que personal técnico trabajo en el lugar con el objetivo de normalizar el suministro eléctrico, que fue reestablecido alrededor de las 11.30 hs.

Asimismo, Enersa recordó que ante cualquier consulta o reclamo, los usuarios pueden comunicarse durante las 24 horas al 0800-777-0080.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-01-22 at 09.28

Comisaría Crespo concretó 6 detenciones en 22 días

Estación Plus Crespo
Crespo22 de enero de 2026

Operatividad plena protagoniza la dependencia policial de la ciudad en este verano 2026. Cuál es la incidencia de aprehendidos de otras localidades, que llegan y perpetran modalidades atípicas para esta población.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo