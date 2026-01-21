Corte en el suministro eléctrico afectó a varios barrios de Crespo

La empresa distribuidora de energía Enersa informó a Estación Plus Crespo que este martes se registra un servicio eléctrico restringido en la ciudad de Crespo a raíz de un desperfecto en un distribuidor.

De acuerdo a la comunicación oficial, las zonas afectadas fueron las siguientes:

Calle Misiones , entre Ruta 12 y Fraternidad .

, entre . Alemanes del Volga , entre 9 de Julio y 1° de Mayo .

, entre . Calle Entre Ríos , entre 9 de Julio y 1° de Mayo .

, entre . Sector comprendido por Alemanes del Volga y Entre Ríos .

. Calle 1° de Mayo, entre Entre Ríos y Ruta 12.

Desde la empresa indicaron que personal técnico trabajo en el lugar con el objetivo de normalizar el suministro eléctrico, que fue reestablecido alrededor de las 11.30 hs.

Asimismo, Enersa recordó que ante cualquier consulta o reclamo, los usuarios pueden comunicarse durante las 24 horas al 0800-777-0080.