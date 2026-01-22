Comisaría Crespo concretó 6 detenciones en 22 días

Recientes hechos con características inusuales para lo que es el mapa delictual de Crespo, han sido prontamente esclarecidos por la dependencia local, en términos materiales y de autoría. Se acrecientan las detenciones y conllevan un análisis que apunta a fortalecer la seguridad ciudadana, en un esfuerzo que es conjunto entre la comunidad y la fuerza de seguridad.

A pocos días de iniciado el nuevo año, el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, reveló a Estación Plus Crespo: "La estadística refleja que se han producido 6 detenciones en los 22 días que llevamos transcurriendo de este 2026. De esas personas aprehendidas, 4 son oriundas de otras ciudades cercanas y que por diferentes cuestiones, se encontraban circunstancialmente o con residencia transitoria en Crespo. Las 2 restantes, sí se corresponden a crespenses".

La disgregación resulta oportuna, cuando se busca entender la aparición de ilícitos con nuevas aristas a las tradicionales formas que ha registrado la ciudad. El funcionario manifestó: "Son personas que tienen antecedentes penales, otra forma de vida y princialmente de costumbres, que acumulan experiencias delictivas de mayor gravedad y que intentan ahora replicarlas en esta localidad, aprovechándose del perfil de 'ciudad confiada' que presenta Crespo. Vemos a diario durante las recorridas e incluso paramos y les hacemos las advertencias de cada caso a los vecinos, para que resguardan sus motos, bicicletas, herramientas que quedan en las construcciones y que tienen un valor de mercado importante. Hay pertenencias desprotegidas y esa condición de vulnerabilidad, le torna más fácil a estos sujetos delinquir. Creemos que en algunas detenciones hay consumos problemáticos, por eso se incorporó un ítems específico respecto a esta condición en el informe médico que elabora el galeno de la repartición, como para que todos los aspectos se vuelquen al expediente y sea un dato más que la justicia pueda ponderar".

En cada aprehensión, la policía local ha sustanciado las respectivas Investigaciones Penales Preparativas con secuestros y evidencias colectadas.

Finalmente, el Jefe de Comisaría Crespo aconsejó a la comunidad adoptar hábitos de protección sobre propiedades vehiculares o efectos personales y dar inmediato aviso ante situaciones extrañas: "Estamos trabajando para tratar de brindar la mejor solución a los vecinos, con los recursos que contamos, y en ese sentido, nos resulta de gran ayuda el llamado al 101", dijo Roldán.