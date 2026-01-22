Comisaría Crespo concretó 6 detenciones en 22 días

Tenía pena condicional y cayó nuevamente detenido
Comisaría Crespo logró la captura encomendada por la justicia. El ciudadano corre serio riesgo de perder su libertad.
Crespo22 de enero de 2026
Recientes hechos con características inusuales para lo que es el mapa delictual de Crespo, han sido prontamente esclarecidos por la dependencia local, en términos materiales y de autoría. Se acrecientan las detenciones y conllevan un análisis que apunta a fortalecer la seguridad ciudadana, en un esfuerzo que es conjunto entre la comunidad y la fuerza de seguridad.
A pocos días de iniciado el nuevo año, el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, reveló a Estación Plus Crespo: "La estadística refleja que se han producido 6 detenciones en los 22 días que llevamos transcurriendo de este 2026. De esas personas aprehendidas, 4 son oriundas de otras ciudades cercanas y que por diferentes cuestiones, se encontraban circunstancialmente o con residencia transitoria en Crespo. Las 2 restantes, sí se corresponden a crespenses".
La disgregación resulta oportuna, cuando se busca entender la aparición de ilícitos con nuevas aristas a las tradicionales formas que ha registrado la ciudad. El funcionario manifestó: "Son personas que tienen antecedentes penales, otra forma de vida y princialmente de costumbres, que acumulan experiencias delictivas de mayor gravedad y que intentan ahora replicarlas en esta localidad, aprovechándose del perfil de 'ciudad confiada' que presenta Crespo. Vemos a diario durante las recorridas e incluso paramos y les hacemos las advertencias de cada caso a los vecinos, para que resguardan sus motos, bicicletas, herramientas que quedan en las construcciones y que tienen un valor de mercado importante. Hay pertenencias desprotegidas y esa condición de vulnerabilidad, le torna más fácil a estos sujetos delinquir. Creemos que en algunas detenciones hay consumos problemáticos, por eso se incorporó un ítems específico respecto a esta condición en el informe médico que elabora el galeno de la repartición, como para que todos los aspectos se vuelquen al expediente y sea un dato más que la justicia pueda ponderar".
En cada aprehensión, la policía local ha sustanciado las respectivas Investigaciones Penales Preparativas con secuestros y evidencias colectadas.
Finalmente, el Jefe de Comisaría Crespo aconsejó a la comunidad adoptar hábitos de protección sobre propiedades vehiculares o efectos personales y dar inmediato aviso ante situaciones extrañas: "Estamos trabajando para tratar de brindar la mejor solución a los vecinos, con los recursos que contamos, y en ese sentido, nos resulta de gran ayuda el llamado al 101", dijo Roldán.
