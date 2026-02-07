Agmer exigió una "urgente convocatoria a paritaria salarial"

El Plenario de secretarios y secretarias Generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, que se reunió este viernes en Ibicuy, se declaró en estado de alerta y exigió una “urgente convocatoria a paritaria salarial para discutir una propuesta que dignifique el salario docente”.
FEMER exige un nuevo convenio con OSER y advierte por un posible corte de prestacionesEntre Ríos07 de febrero de 2026
Además, el gremio médico exige certeza en los valores arancelarios y en los plazos de pago para los profesionales.