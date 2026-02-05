Plus en Vivo

Frigerio habló de la paritaria docente y advirtió por la caída de la recaudación

El gobernador manifestó que la intención es llegar a un acuerdo como el año pasado. Lamentó que la caída de recursos nacionales "complica la discusión en términos salariales".

Entre Ríos05 de febrero de 2026
El gobernador Rogelio Frigerio estuvo este jueves en la Escuela EET N°2 “Almirante Guillermo Brown” de Paraná, en el marco de los trabajos de desmalezamiento que llevan adelante internos de las unidades penales. En ese sentido, destacó la “necesidad de preparar las escuelas para el inicio de clases”.

“Combinamos lo que para nosotros es importante, que los internos trabajen, y toda la sociedad acompaña esta medida, junto con la posibilidad de que lo hagan en un lugar imprescindible y prioritario como es el mantenimiento y preparación de las escuelas para el inicio del ciclo lectivo“, sostuvo.

Consultado por las paritarias, planteó: “Todos los años tenemos esta discusión respecto de los salarios. El año pasado tuvimos una paritaria histórica anual. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en ese mismo sentido, teniendo en cuenta lo que es de público conocimiento, que la recaudación de las provincias en general y la nuestra no es una excepción, no se ha recuperado todavía”.

Sobre este punto de las cuentas públicas, que dependen de la llegada fundamentalmente de recursos coparticipables, se explayó: “A pesar de que la economía crece, eso no se ve todavía en la recuperación de los ingresos del Estado nacional y de todas las provincias. Eso obviamente complica la discusión en términos salariales“, publicó Ahora. 

