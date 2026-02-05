Frigerio habló de la paritaria docente y advirtió por la caída de la recaudación

Suspendieron temporalmente el ingreso a las aguas en el balneario de Valle María
La decisión es momentánea y preventiva después de que realizaran controles de calidad del agua.
El gobernador manifestó que la intención es llegar a un acuerdo como el año pasado. Lamentó que la caída de recursos nacionales "complica la discusión en términos salariales".Entre Ríos05 de febrero de 2026
El gobernador Rogelio Frigerio estuvo este jueves en la Escuela EET N°2 “Almirante Guillermo Brown” de Paraná, en el marco de los trabajos de desmalezamiento que llevan adelante internos de las unidades penales. En ese sentido, destacó la “necesidad de preparar las escuelas para el inicio de clases”.
“Combinamos lo que para nosotros es importante, que los internos trabajen, y toda la sociedad acompaña esta medida, junto con la posibilidad de que lo hagan en un lugar imprescindible y prioritario como es el mantenimiento y preparación de las escuelas para el inicio del ciclo lectivo“, sostuvo.
Consultado por las paritarias, planteó: “Todos los años tenemos esta discusión respecto de los salarios. El año pasado tuvimos una paritaria histórica anual. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en ese mismo sentido, teniendo en cuenta lo que es de público conocimiento, que la recaudación de las provincias en general y la nuestra no es una excepción, no se ha recuperado todavía”.
Sobre este punto de las cuentas públicas, que dependen de la llegada fundamentalmente de recursos coparticipables, se explayó: “A pesar de que la economía crece, eso no se ve todavía en la recuperación de los ingresos del Estado nacional y de todas las provincias. Eso obviamente complica la discusión en términos salariales“, publicó Ahora.
La decisión es momentánea y preventiva después de que realizaran controles de calidad del agua.
La medida busca amortiguar el impacto de las subas nacionales y el recorte de subsidios en los hogares de la provincia.
El menor cayó al agua en la zona del puente Arenas Blancas, sobre la Ruta 19. Fue asistido por un efectivo policial y guardavidas.
La medida de fuerza, por reclamo salarial, fue resuelta en forma unánime por la Comisión Directiva y alcanzará a todos los organismos del Estado entrerriano. "Es una demanda de los trabajadores estatales debido a la pérdida del poder adquisitivo y al congelamiento salarial de los últimos meses", advirtieron.
Brigadistas de Paraná, Hasenkamp, María Grande, Bovril y Alcaraz trabajan sobre el fuego que afecta la zona de la Estancia El Durazno, cerca de Bovril, aunque en jurisdicción del Departamento Paraná.
El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, presentó en el salón auditorio del organismo al licenciado Jorge Kerz, en el marco de su designación como Secretario de Articulación Educativa a partir del 1º de febrero
Unidades que son encontradas con sendas irregularidades, son retiradas de la circulación pública. Se controlaron motos y autos.
El hallazgo de un auto en llamas y poco después, restos compatibles de una persona en el interior del rodado, desataron una profunda investigación.
Un fallecido fue el saldo de un choque entre dos camiones y automóvil sobre el kilómetro 75 de la Ruta Provincial 6, minutos antes de las 7 de este jueves.
Una pérdida de gas en la cocina generó una explosión en una vivienda. Una mujer de 80 años quedó entre los escombros y fue rescatada por los vecinos.