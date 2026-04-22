Casamiento alemán, música y memoria: propuesta cultural en el museo local

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad, este jueves 23 de abril a las 19:00 se llevará a cabo una representación de casamiento alemán en el Museo Municipal de Crespo. La actividad, con entrada libre y gratuita, forma parte del cierre de los talleres educativos sobre historia local que se desarrollaron con alumnos de escuelas primarias.

La propuesta contará con la participación de alrededor de 100 personas, entre ellas estudiantes que formaron parte de las jornadas didácticas organizadas por el museo. Desde la organización recomiendan a quienes asistan llevar reposera, ya que la disponibilidad de sillas podría ser limitada.

Iris Schneider, encargada del Museo Municipal, explicó a Estación Plus Crespo que la actividad es el resultado de un trabajo sostenido con instituciones educativas: “Realizamos talleres con chicos de tercer grado de todas las escuelas, donde aprenden sobre la historia de la ciudad, recorren el templo y conocen costumbres de los inmigrantes. Este casamiento es el cierre de esa etapa”.

Según detalló, unos 330 niños participaron de estas actividades, mientras que en los próximos días continuarán con nuevos grupos de jardines y otros niveles, incorporando propuestas lúdicas vinculadas a la historia local.

La recreación estará a cargo de un grupo perteneciente a la comisión de Alemanes del Volga de Aldea Protestante, que llegará con vestimenta típica, música y una puesta integral que recrea fielmente las tradiciones. “Son unas veinte personas que participan como novios, padrinos, bastoneros y niños, y realizarán toda la ceremonia”, indicó Schneider.

El evento comenzará en la calle frente al museo, que será cortada al tránsito desde las 18:00 para permitir el desarrollo del desfile. Allí se representará la llegada de la comitiva, la búsqueda de la novia y la posterior ceremonia, que incluirá el tradicional “Tusch”, brindis, vals y la costumbre de colocar dinero en el vestido de la novia.

Además, se realizará la interpretación del himno en alemán y participará el coro “Sueño del Alma”, dirigido por Andrea Gauss, habitual protagonista de estas celebraciones. El cierre estará marcado por la interpretación de la "canción del Centenario de Crespo”.

Uno de los aspectos distintivos será la gastronomía: en lugar de la tradicional torta de bodas, se repartirán bollitos típicos de la cultura alemana del Volga, y también el Rübbel Kuchen, Finsen, Kreppel y otros dulces característicos. “En sus comienzos no existía la torta de bodas, sino este tipo de preparaciones”, explicó Schneider a Estación Plus Crespo.

La actividad también tendrá un componente histórico y emotivo, con un reconocimiento a familiares de la familia Henkel, cuya presencia era clave en este tipo de celebraciones tradicionales. "Si los Henkel estaban, se hacía el casamiento, y si no, se postergaba hasta la fecha en que ellos podían estar presentes, se manejaba así".

El evento tendrá una duración aproximada de 45 minutos y se enmarca en el aniversario de Crespo, incluyendo el aniversario del propio museo y el de otras instituciones locales.