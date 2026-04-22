Las fintech y billeteras negocian con deudores morosos quitas y planes de pago para evitarles el Veraz

Como más de 2 millones de créditos entraron en situación de atraso, siendo 1 millón correspondiente a fintech, tarjetas de consumo y otras entidades no financieras, éstas últimas empezaron a refinanciar caso por caso a clientes con voluntad de pago, con quita de intereses para recuperar al menos el capital y planes de pago personalizados según ingresos actuales.

Los alarmantes datos sobre morosidad, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, indican que el 11% corresponde a los bancos, un 27% a no bancarios y 17% a fintech, aseguran desde el propio sector.

El deterioro en la capacidad de pago de los usuarios se vincula principalmente con la caída del poder adquisitivo y la inestabilidad económica, lo que impacta especialmente en segmentos que acceden a financiamiento informal o no bancarizado, donde las fintech habían ganado terreno en los últimos años.

Aducen como problema central para explicar tanta morosidad la falta de mecanismos de cobro eficientes.

Con el hecho consumado de carteras incobrables, las empresas del ecosistema digital priorizan la recuperación de acreencias por sobre la judicialización de deudas, con el propósito principal de evitar la caída total de las líneas de crédito.

Les resulta más eficiente ofrecer descuentos o extender plazos que asumir los costos y tiempos de procesos legales, muchas veces con bajo recupero efectivo.

Proyectos legislativos

Salieron así a la palestra casi como respuesta a las 18 iniciativas que ingresaron en el Congreso con esquemas masivos de refinanciación, quitas compulsivas, condonación de intereses y otras medidas que fueron rechazadas por las entidades.

Mientras dure el proceso de reacomodamiento de las carteras, resolvieron endurecer el otorgamiento de los créditos mediante la aplicación de métodos de evaluación más tradicionales, exigencias de recibo de sueldo, antiguedad y domicilio, y consulta obligatoria a la central de deudores del BCRA.

Decidieron poner el foco en clientes de mayores ingresos y menor riesgo, emplear modelos predictivos con 24 meses de historial y machine learning, ajustar tasas según riesgo individual, scoring en tiempo real con múltiples variables de comportamiento y priorizar calidad de cartera sobre crecimiento.

Mercado Libre

En enero de 2026, las líneas de crédito de Mercado Pago alcanzaban a 6,3 millones de usuarios en Argentina, lo que equivale aproximadamente al 14% de la población.

Ese universo de clientes acumulaba 21 millones de préstamos activos, con un promedio de 3,3 créditos por persona, por encima del registro de 3,0 observado un año antes.

Esos usuarios tienen 21 millones de préstamos vigentes, lo que arroja un promedio de 3,3 por usuario, por encima de los 3,0 registrados en diciembre de 2024.

Del total de créditos, 205.000 corresponden a pymes (eran 140.000 en 2024) y el resto a personas físicas.

De acuerdo al análisis, los casos de impago pasaron del 1,8% en diciembre de 2024 al 8,7% en diciembre de 2025. __IP__

A pesar de este salto, el nivel se mantiene por debajo del registrado en Brasil, donde la mora descendió del 15,9% al 11% en el mismo período.