Ocho emprendedoras se sumaron al programa de microcréditos para el desarrollo de la economía social

“Este programa tiene como su principal característica y virtud su accionar colectivo y solidario, porque las personas beneficiadas ahora pueden mejorar su actividad comercial gracias al dinero que se recuperó de los emprendimientos que recibieron microcréditos en la oportunidad anterior”, resaltó el intendente Marcelo Cerutti. Además, destacó: “El espíritu emprendedor de nuestra comunidad, para seguir constantemente apostando y buscando el crecimiento personal y colectivo en el contexto de los valores del trabajo como motor de desarrollo. Con la convicción y el compromiso de reintegrar ese aporte para que puedan recibir ayudas otras personas, generando así el fortalecimiento de nuestros ecosistemas locales en el entorno del emprendedurismo”.

La firma de los contratos se realizó este jueves 4 de junio, en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’. Estuvieron las ocho mujeres que lideran los proyectos seleccionados. En la oportunidad, en una ronda de charla con autoridades locales y provinciales, ofrecieron detalles de sus emprendimientos donde combinan sus habilidades en proyectos gastronómicos, textiles y artesanías. También explicaron para que utilizarán el aporte que recibirán, dándole destino en compra de insumos para materia prima y maquinarias para la elaboración de sus producciones.

Nancy Vallejos (secretaria de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos), indicó: “Esto habla del espíritu de seguir creciendo, de las ganas de superarse, de la capacidad productiva que tienen”. Mientras que, explicó: “Desde el gobierno provincial venimos trabajando estas políticas públicas de manera articulada con municipios y comunas. Con el foco puesto en fomentar la economía social y familiar, valorando el compromiso y trabajo de las personas emprendedoras”.

Vanina Schrooh (subdirectora de Empleo y Emprendedurismo) destacó: “Esto es posible gracias al compromiso y al recupero por la devolución del 100% del dinero destinado en los 28 microcréditos entregados anteriormente”. Además, resaltó el “trabajo en equipo entre gobierno provincial, municipio y emprendedores”.

Mientras que, agregó: “Porque no es solo el financiamiento, sino también todo el apoyo técnico, el acompañamiento, el asesoramiento y las capacitaciones que llevamos adelante para estar juntos en el inicio, en ese impulso que necesitan para potenciarse y andar sobre el camino del emprendedor para ir creciendo y fortaleciéndose”.

Las personas interesadas en participar en este programa de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social u otras actividades que lleva adelante la Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, deben acercarse al edificio de la Municipalidad de Crespo (25 de Mayo 943), de lunes a viernes de 7:00 a 13:00.

En la charla con las emprendedoras, también participaron: Rosario Ledri (directora de Economía Social y Políticas Comunitarias de Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción), Flavia Barón (Oficina de Empleo) y Soledad Maitenón (del Área Social).

Luego de la firma de los ocho contratos, autoridades locales y provinciales visitaron un emprendimiento beneficiado en la anterior entrega del programa de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social.

EMPRENDIMIENTOS BENEFICIADOS

-Delicias Artesanales: Producción, panificación, panadería y pastelería.

-Laura Elaborados: Producción, panificación, gastronomía, panadería y rotisería.

-Don Américo Dulces: Producción y envasados, elaboración de dulces.

-JBD Elaboraciones: Producción, panificación y panadería.

-Las Braulias: Producción textil, blancos y ropa para el hogar.

-Creaciones Personalizadas: Producción y fabricación de artesanías.

-Arte al Crochet: Producción, textil, lanas y derivados.

-Trenzarte: Producción textil, lanas y derivados.