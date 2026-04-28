El consumo masivo cayó un 5,1% en marzo y sufrió la mayor contracción en 14 meses

El consumo masivo continúa sin remontar y en marzo perdió un 5,1% frente al mismo mes de 2025, lo que representa la peor caída en 14 meses, mientras que en el primer trimestre acumuló un rojo de 3,1%, según la medición de Scentia. En el balance mensual, de todos modos, se observó un repunte de 6,1%, traccionado por el aumento de ventas en supermercados, mayoristas y autoservicios.

En el último año, el consumo masivo cayó en mayor medida dentro de los canales de mayoristas (-8,8%), supermercados (-7%) y autoservicios independientes (-5,1%). Aunque en el trimestre, los tres canales recortan la baja a 4,5%, 5,4% y 4,4%, respectivamente.

Hacia adentro de la categoría de supermercados, los rubros que más cayeron fueron perecederos (-10,6%), bebidas sin alcohol (-10,4%) y bebidas con alcohol (-8,5%). Alimentación, por su parte, bajó 5,3%.

En los autoservicios independientes, en tanto, perecederos se derrumbaron 14,4% y bebidas sin alcohol un 9,8%. Alimentos tuvo una variación levemente positiva, en torno al 1%.

En el otro extremo, el único de los canales que viene subiendo mes a mes es el e-commerce (+34,3%) -por los cambios de patrones de consumo-, aunque representa una pequeña porción de las ventas y no logra compensar las caídas de los demás canales.