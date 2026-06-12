Compraron materiales y aberturas con cheques adulterados por más de $16 millones y terminaron descubiertos

Atraparon en Chajarí a personas vinculadas a una estafa con cheques adulterados utilizada para comprar materiales de construcción y aberturas por más de $16 millones en comercios de esa ciudad.

Según se informó a AHORA, el primer hecho denunciado fue el 9 de junio, cuando un hombre adquirió en un corralón elementos de construcción por un monto estimado de $5.500.000.

Luego, el 12 de junio a las 17, el mismo individuo regresó al comercio con otro cheque adulterado por unos $7.000.000, situación que despertó sospechas y motivó al propietario a dar aviso a la Policía.

A partir de esa intervención, se identificó a un hombre mayor de edad, quien aseguró haber sido contratado por otra persona vinculada a una empresa constructora para trasladar los materiales hasta un domicilio de Colonia La Criolla, en Concordia.

Con esos datos, personal de Investigaciones se trasladó hasta el lugar junto a efectivos de la Jefatura Departamental Concordia. Allí, el hombre que tenía llaves del inmueble hizo entrega voluntaria de la totalidad de los productos adquiridos, entre ellos acoples de cielo raso.

Durante el procedimiento también se encontraron aberturas de aluminio recientemente compradas por un valor superior a $9.000.000. El mismo hombre indicó que había retirado esos elementos de un comercio de Chajarí por encargo de personas que identificó como sus empleadores.

Luego, el propietario del local de aberturas reconoció la operación y, al revisar el cheque utilizado, detectó que también estaba adulterado, por lo que radicó la denuncia correspondiente.

Finalmente, la Fiscalía ordenó el secuestro de las aberturas y de los demás elementos recuperados. Todo quedó depositado en la Comisaría 1 de Chajarí para avanzar con la restitución a sus propietarios.