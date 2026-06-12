Aprueban condiciones especiales para el “Centro Comercial a Cielo Abierto”: Punto por punto

En la reciente sesión del Concejo Deliberante de Crespo -con el voto positivo del bloque Frente Crespo Nos Une y el voto negativo del bloque Más para Entre Ríos-, quedó aprobado por mayoría, el proyecto de obra que desarrollará una firma privada, en el Distrito Norte de la ciudad. Se trata de las condiciones en que se implementará el Centro Comercial a Cielo Abierto. Estación Plus Crespo accedió a la ordenanza que obtuvo sanción, de la que se destacan los siguientes aspectos:

"Centro Comercial a Cielo Abierto", de Interés Municipal

Además de aprobarse el proyecto de obra presentado, fue declarado de "Interés Municipal". La calificación es para el Centro Comercial a Cielo Abierto, "apto para usos comerciales y de servicios".

Espacio de dominio privado

La normativa establece que en el Centro Comercial a Cielo Abierto, "las calles internas, veredas, galerías y áreas comunes de circulación, permanecerán en dominio privado; constituyéndose calles de servidumbre de paso funcionales según los planos presentados, a los fines de garantizar la circulación interna".

En cuanto a las servidumbres -espacios privados que por convenio se convierten de acceso libre y directo para el municipio-, dispone que sean "perpetuas, gratuitas, indivisibles e irrevocables, e incluirán

acceso general según los horarios vigentes, acceso 24/7 para emergencias, y poder de policía municipal (inspección, adecuaciones, señalización homologada, clausuras preventivas por riesgo)". Además, fija la obligación real de mantenimiento a cargo del titular.

Sobre los puestos comerciales internos

El Paseo Turístico propone "Mini Castillos", que conforman la temática elegida para atraer visitantes y como una propuesta más para la ciudadanía local. En ellos, habrá negocios de un amplio abanico de rubros.

Se aprobó para "locales, módulos o unidades comerciales internas, ubicadas dentro de las galerías comerciales del Centro Comercial a Cielo Abierto, una superficie mínima excepcional no inferior a veintitrés metros cuadrados (23 m²)", para todos los casos.

"Deberán destinarse exclusivamente a actividades comerciales y de servicios compatibles con el Distrito Comercial Norte, quedando sujetos al cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene, accesibilidad, ventilación, evacuación, instalaciones sanitarias, eléctricas y contra incendio; y a la obtención de la correspondiente habilitación municipal individual, cuando correspondiere", fija otro artículo.

Se dispuso que "cada local/comercio deberá obtener habilitación municipal, cumpliendo la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad y demás tributos vigentes". Asimismo, se aclaró que los beneficios promocionales, no son automáticos, sino que requieren solicitud y aprobación.

La firma que desarrolló el proyecto, "dotará de tanques de reserva de agua individuales para cada módulo gastronómico y sanitarios públicos".

Mantenimiento y responsabilidad legal

En cuanto a las condiciones de infraestructura y acondicionamiento del Centro Comercial a Cielo Abierto, se determinó que "el titular asumirá el mantenimiento integral de calzadas, veredas, redes de agua y cloaca, desagües, alumbrado, arbolado y señalética".

También "mantendrá seguros de responsabilidad civil adecuados; y mantendrá indemne a la Municipalidad por hechos ocurridos dentro de las áreas afectadas, salvo culpa o dolo exclusivo municipal".

Futuras acciones

Después que la empresa realice la presentación completa, conforme las disposiciones de esta nueva ordenanza, la autoridad municipal de aplicación deberá elaborar el "Reglamento de Uso, Seguridad y Convivencia" y el "Plan de Seguridad y Tránsito", en un plazo de 20 días.

El Departamento Ejecutivo Municipal se reservó la facultad para suspender habilitaciones, clausurar preventivamente y promover las acciones pertinentes, en caso de detectar incumplimientos.