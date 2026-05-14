La final del Mundial 2026 tendrá un show histórico con estrellas globales de la música

Desde la FIFA explicaron que el objetivo es ofrecer un espectáculo sin precedentes, con una producción de escala mundial que buscará captar la atención no solo de los fanáticos del fútbol sino también del público vinculado a la música y el entretenimiento. El proyecto viene siendo trabajado desde hace varios meses y apunta a convertir la final de 2026 en uno de los eventos televisivos más vistos de la historia, consignó Minuto Uno.

Además del componente artístico, el show tendrá también una importante finalidad solidaria. Según detalló la propia FIFA, el espectáculo servirá para impulsar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana, una iniciativa internacional destinada a recaudar 100 millones de dólares para programas vinculados al acceso a la educación y al desarrollo del fútbol infantil en distintos países.