La final del Mundial 2026 tendrá un show histórico con estrellas globales de la música
La FIFA anunció oficialmente una de las grandes novedades que tendrá la Copa del Mundo 2026 y que promete revolucionar la manera de vivir una final mundialista. El ente rector del fútbol confirmó que Shakira, Madonna y la banda surcoreana BTS serán los artistas principales del show de medio tiempo que se realizará durante la definición del torneo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium
La noticia marca un cambio histórico para la competencia más importante del fútbol internacional. Por primera vez, la final de un Mundial contará con un espectáculo musical de medio tiempo inspirado en el formato que popularizó el Super Bowl en Estados Unidos. La idea de la FIFA es transformar el evento en una experiencia global que combine deporte, entretenimiento y cultura pop frente a millones de espectadores alrededor del planeta.
La elección de los artistas no fue casual. Shakira mantiene un vínculo histórico con los Mundiales luego de haber interpretado canciones emblemáticas asociadas al torneo, especialmente “Waka Waka”, himno oficial de Sudáfrica 2010. Madonna, por su parte, aportará el perfil icónico y global de una de las artistas más influyentes de las últimas décadas. BTS, en tanto, representa el enorme impacto internacional del fenómeno del K-pop y la fuerte conexión con las nuevas generaciones.
Desde la FIFA explicaron que el objetivo es ofrecer un espectáculo sin precedentes, con una producción de escala mundial que buscará captar la atención no solo de los fanáticos del fútbol sino también del público vinculado a la música y el entretenimiento. El proyecto viene siendo trabajado desde hace varios meses y apunta a convertir la final de 2026 en uno de los eventos televisivos más vistos de la historia, consignó Minuto Uno.
Además del componente artístico, el show tendrá también una importante finalidad solidaria. Según detalló la propia FIFA, el espectáculo servirá para impulsar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana, una iniciativa internacional destinada a recaudar 100 millones de dólares para programas vinculados al acceso a la educación y al desarrollo del fútbol infantil en distintos países.