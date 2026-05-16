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Amenazaba a sus padres y fue detenido, portando arma blanca

El violento episodio familiar ocurrió en Diamante. El agresor tiene 45 años.
Policiales/Judiciales16 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Personal policial del Comando Radioeléctrico de Diamante fue alertado de un conflicto familiar, en un domicilio de calle Independencia. 

Dirigidos con prontitud al lugar, constataron que un hombre de 45 años, mantenía conductas agresivas contra los padres, en el interior de la vivienda. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que al verse sorprendido por el oportuno arribo policial, el sujeto pretendió resistirse, pero fue inmediatamente reducido. 

Los agentes brindaron protección al matrimonio amenazado por el propio hijo, a quien le quitaron un arma blanca que tenía en su poder.

Finalmente fue trasladado en calidad de detenido a la Alcaidía policial.

Asimismo, desde el Juzgado interviniente recibió la imposición de diferentes medidas de prohibiciones que debe cumplir.

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