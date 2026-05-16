Vuelco cerca de Aranguren: lo rescataron, fue internado y se fue sin el alta médica

Un hombre -de 52 años- resultó herido este sábado por la madrugada, tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de los kilómetros 379 y 380, cerca del acceso a la localidad de Aranguren (departamento Nogoyá).

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:40, cuando personal policial tomó conocimiento de que un automóvil Chevrolet Corsa II gris se encontraba volcado sobre su lateral derecho dentro de un campo, a unos mil metros del ingreso a la localidad entrerriana.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al conductor atrapado dentro del vehículo, aunque consciente y aportando sus datos personales. El hombre manifestó tener domicilio en Basavilbaso y explicó que viajaba en dirección a Ramírez luego de salir desde Hernández.

Se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios y de una ambulancia del servicio de emergencias médicas para rescatar al conductor del habitáculo.

Según se informó posteriormente, presentaba politraumatismos y otorragia, es decir, sangrado en uno de sus oídos, aunque no se constataron fracturas ni lesiones de gravedad.

Se retiró sin el alta médica

Fuentes policiales indicaron que el conductor permaneció en observación médica tras el accidente, pero decidió retirarse del hospital por voluntad propia antes de recibir el alta correspondiente.

Las causas que provocaron el despiste y posterior vuelco del automóvil continuaban siendo materia de investigación, consignó El Once. El vehículo quedó ubicado sobre la banquina sur, dentro de un campo lindero a la ruta, mientras se realizaban las actuaciones de rigor para esclarecer cómo ocurrió el siniestro vial.