La empresa Frutafiel en concurso preventivo

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9 de la ciudad de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia, comunicó formalmente la apertura del concurso preventivo de la empresa Frutafiel S.A.S., que tiene su plata en General Ramírez, departamento Diamante. Entre otras cosas, la empresa planteó que "el concurso preventivo producirá el desahogo financiero".
Entre los argumentos para solicitar el concurso preventivo, invocó dificultades financieras producto de la inflación, la caída del consumo y el aumento de las tarifas de energía, entre otras cosas.