En Entre Ríos, 95 niños, niñas y adolescentes esperan por una familia

Se encuentra próxima a su apertura la tercera convocatoria del año para la inscripción en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER), el organismo del Ministerio Público de la Defensa que tiene a su cargo la búsqueda de familias con disponibilidad para alojar a niños, niñas o adolescentes declarados/as en situación de adoptabilidad.



En estos momentos, en la provincia hay 95 personas menores de edad que esperan por una familia. Se trata de 61 niños y niñas que tienen entre 0 y 12 años y 34 adolescentes de entre 13 y 17. La mayor parte de esos 95 supera los 8 años.



Otros datos importantes son que muchos de los niños, niñas y adolescentes para quienes está orientada esta búsqueda se encuentran dentro de un grupo de hermanos/as, por lo cual es importante que quienes se postulen estén dispuestos a trabajar para el sostenimiento de esos vínculos.



Por otro lado, las estadísticas que lleva el RUAER reflejan que cerca del 35% de los y las NNyA posee Certificado Único de Discapacidad (CUD). Asimismo, es frecuente que presenten alguna situación de salud. Por lo tanto, es indispensable ofrecerles la posibilidad de crecer en una familia que pueda garantizarles el cuidado y las atenciones médicas que necesitan.



Estos datos dan cuenta de las características de la búsqueda de familias en la actualidad y de la necesidad de contar con postulantes con mayor disponibilidad para adoptar gurises y gurisas de mayor edad y adolescentes, así como pertenecientes a grupos de hermanos/as y/o con distintas situaciones de salud.



Cómo solicitar la inscripción

Para formar parte del listado de personas inscriptas en el Registro de Adoptantes, en primer lugar se debe participar de un Encuentro Informativo de carácter presencial. Actualmente se encuentra abierta la posibilidad de anotarse para una de las tres reuniones que se realizarán en forma simultánea el viernes 14 de agosto a las 14: en Paraná, Concordia y Gualeguaychú.



En el Encuentro Informativo se brindará información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, se abordará la realidad de la adopción y sus implicancias. En caso de tratarse de una pareja, deberán participar ambos integrantes, sin excepción.



Para asistir se debe llenar el formulario disponible en https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/preinscripcion/. Allí se pide que seleccionen si concurrirán a Paraná, a Concordia o Gualeguaychú (pueden optar por la localidad que le resulte más cercana o accesible). Luego recibirán un correo donde se indicará la dirección precisa de la localidad seleccionada.



Con posterioridad a la reunión, las personas interesadas podrán cumplir con los demás pasos para solicitar la inscripción en el Registro de Adoptantes, comenzando con el llenado de un segundo formulario y la carga de la documentación requerida por ley para integrar el Legajo, entre el 18 y el 31 de agosto. El trámite es exclusivo para residentes en Entre Ríos.



En la página web del Ministerio Público de la Defensa (https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/inscripciones/) se encuentra más información sobre la inscripción, la documentación que se solicitará y requisitos.



Contactos

Quienes deseen realizar consultas, pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos: (0343) 4209575/76, por correo electrónico a [email protected] o a través de mensajes por Whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles las redes sociales: Instagram: @ruaer_mpd y Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos – RUAER.