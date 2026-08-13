Agmer informó que hubo casi 500 adhesiones al amparo colectivo contra el nuevo sistema en comedores escolares

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó este miércoles a una conferencia de prensa en su sede central, junto a miembros de la Fundación Cauce y representantes legales de madres y padres de alumnos de escuelas entrerrianas, para dar a conocer las acciones que se llevan adelante en la justicia por el cambio en el sistema de provisión de alimentos en las escuelas entrerrianas.

Frente a la prensa, se informó que tras la convocatoria pública que realizó la Justicia en el marco del amparo colectivo, se sumaron casi 500 adhesiones en sólo dos días y convocaron a todas y todos quienes se sientan afectados que adhieran a la presentación.

Según informó el gremio, se ratificó el rechazo a la distribución de alimentos que incumplen con lo dispuesto por la ley nacional, en resguardo del derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir una alimentación saludable.

Además, el secretario general del sindicato, Abel Antivero, cuestionó el “modus operandi” del gobierno que, ante las críticas de las comunidades educativas, intenta mancillar el trabajo que llevan adelante las y los directivos, docentes y cocineros en cada comedor escolar.

En la rueda de prensa expusieron el secretario General de Agmer, Abel Antivero; el abogado del grupo de padres y madres Rubén Pagliotto, la abogada de la fundación Cauce, Valeria Enderle; y la abogada de AGMER, Verónica Fischbach.

Ahora