El gobierno entrerriano oficializó el decreto con aumento salarial del 3% para los docentes

Además, estableció nuevos montos para el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID), el Complemento Provincial de Conectividad y fijó los haberes mínimos de bolsillo según la carga horaria.

La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y los ministros Fabián Boleas, de Economía y Servicios Públicos, y Manuel Troncoso, de Gobierno y Trabajo.

Dicha normativa determina que los incrementos permanecerán vigentes hasta que se adopten nuevas medidas salariales en el marco de la negociación colectiva prevista por la Ley Nº 9.624 y quedarán sujetos a lo que finalmente se acuerde en ese ámbito.

Aumento del 3% en distintos componentes

Uno de los principales cambios fue el incremento del 3% en el valor del Punto Índice Docente, calculado sobre los valores vigentes en junio. A partir del 1º de julio, el correspondiente a Jornada Simple quedó establecido en 281,4668, mientras que el utilizado para calcular la Bonificación por Prolongación de Jornada y Jornada Completa (Código 052) pasó a 486,3593.

La misma suba del 3% se aplicó al adicional establecido por el Decreto Nº 5863/05 MEHF (Código 06), cuyos nuevos valores quedaron determinados en el anexo que forma parte de la normativa.

Asimismo, el Adicional Remunerativo correspondiente al Código 18 fue incrementado un 3% y quedó establecido en $65.273 para julio. El Código 117 pasó a $23.051, mientras que el adicional remunerativo identificado como Código 38 quedó fijado en $109.894.

FOPID y Conectividad

El decreto también modificó los montos correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y al Complemento Provincial de Conectividad, dos conceptos que forman parte de los ingresos de los trabajadores de la educación.

Para la Jornada Simple, el FOPID quedó establecido en $87.070, mientras que para Jornada Completa alcanzó los $138.139.

Por su parte, el Complemento Provincial de Conectividad pasó a ser de $62.148 para Jornada Simple y de $100.297 para Jornada Completa.

Para instrumentar estos cambios, el Ejecutivo dejó sin efecto el artículo 2º del Decreto 500/2026 y estableció los nuevos importes desde los haberes correspondientes a julio.

El salario mínimo docente quedó en $850.000

Otro de los puntos centrales de la medida fue la determinación de un nuevo Haber Mínimo de Bolsillo para un cargo docente, neto de asignaciones familiares y descuentos de ley.

Desde el 1º de julio, el mínimo quedó fijado en $850.000 para Jornada Simple con una carga semanal mínima de 20 horas.

En el caso de la Jornada Completa, desde los 600 puntos, el haber mínimo de bolsillo fue establecido en $1.143.317. En tanto, para una Jornada Simple con una carga inferior a las 20 horas semanales, el monto quedó en $754.513.

Para calcular esos pisos salariales se contemplaron el adicional del Decreto Nº 5863/05, el FOPID y el Complemento Provincial de Conectividad, aunque la normativa aclaró que su inclusión no implicó modificar la naturaleza jurídica de cada uno de esos conceptos.

También alcanzará a escuelas de gestión privada

La decisión oficial contempló además el impacto que tendrá la recomposición salarial sobre las escuelas públicas de gestión privada que reciben aportes estatales.

El Ejecutivo dispuso incrementar las transferencias destinadas a esas instituciones en los montos que resulten necesarios como consecuencia de las modificaciones salariales y de la actualización del FOPID y el Complemento Provincial de Conectividad.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno señaló que las áreas competentes realizaron las correspondientes proyecciones presupuestarias y financieras y determinaron que resultaba viable afrontar las erogaciones derivadas de la implementación de los nuevos valores.

Todos los incrementos, adicionales y montos establecidos tienen vigencia retroactiva al 1º de julio de 2026 y permanecerán vigentes hasta que se definan nuevas medidas salariales dentro de la negociación colectiva docente.

Análisis