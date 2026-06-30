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Agenda HCD: Designación de Juez de Faltas, renuncia de un concejal, loteos sociales y más temas

La presidencia del Cuerpo Legislativo convocó a sesionar en la tarde de este miércoles 1 de julio. Extenso temario, de interés general y particular.
Crespo30 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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La presidente del Concejo Deliberante, Jacinta Eberle, y el secretario Legislativo, Carlos Holzheuer, rubricaron el llamado a una nueva sesión, prevista para el miércoles 1 de julio, a las 18:30, en el recinto. Estación Plus Crespo accedió al Orden del Día, que consigna:

1.- Lectura y consideración del Acta N° 55, correspondiente a la sesión anterior.

2.- Lectura de la correspondencia recibida.

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión: 

a) Proyecto de Ordenanza otorgando un descuento del 50% en el cobro de la Tasa General Inmobiliaria, a los propietarios de los inmuebles registros 922 y 946.

b) Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante mediante el cual se presta acuerdo definitivo al nombramiento de la abogada Lilian Caballero, para desempeñar el cargo de Jueza de Faltas de la Municipalidad de Crespo.

c) Proyecto de Decreto pasando a archivo diversos puntos del temario en Comisión.

4.- Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por la Empresa San José con boletería en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Crespo.

5.- Proyecto de Resolución en respuesta al Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. Walter Luis García.

6.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal otorgando el beneficio de la Tasa Social correspondiente al año 2026, a determinados contribuyentes de la ciudad.

7.- Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante autorizando al Presidente Municipal a participar de la audiencia preliminar fijada en el Expte. N° 23.315, en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de la ciudad de Paraná.

8.- Proyecto de Resolución declarando de Interés Municipal el "Curso Intensivo de Capacitación en Entrenamiento Deportivo", a cargo del Sr. Horacio Anselmi, a realizarse el 9 de julio, en el Gimnasio Vida Gym.

9.- Proyecto de Decreto del Concejo Deliberante aceptando la renuncia indeclinable del Sr. Juan Pablo Motta, al cargo de concejal de Crespo, perteneciente al bloque Más para Entre Ríos.

10.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo la afectación de diversos inmuebles al uso privado de la Municipalidad de Crespo, con destino a loteos sociales.

11.- Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante, disponiendo el cobro de la Tasa de Obras Sanitarias Municipal, a los lotes pertenecientes a amanzanamientos que cuenten con la aprobación final de la Subdirección de Planeamiento y Obras Privadas.    

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