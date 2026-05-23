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Expectativas por la posible visita de León XIV a Argentina

Sería en noviembre, en el marco de una gira regional por Uruguay y Perú. ¿Cuáles son las tres provincias que recorrería el Papa en nuestro país?
Información General23 de mayo de 2026


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La posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina durante este año suma cada vez más señales políticas y diplomáticas. En las últimas horas, fuentes oficiales confirmaron a Cadena 3 que la intención del Sumo Pontífice sería concretar una gira por el país en noviembre, con escalas previstas en Buenos Aires, Santiago del Estero y Córdoba.

El viaje forma parte de las conversaciones avanzadas entre el Vaticano y el Gobierno argentino, aunque todavía no existe una confirmación formal por parte de la Santa Sede.

De concretarse, Córdoba sería una de las sedes más relevantes de la visita papal y recibiría al sucesor del papa Francisco en el marco de una gira regional que también incluiría a Uruguay y Perú.

Las versiones sobre la llegada de León XIV tomaron fuerza este jueves luego de una serie de mensajes públicos entre el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.

“Vine a reunirme con el Presidente Milei para darle ‘la buena noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda primavera”, escribió Quirno en sus redes sociales junto a una imagen tomada en la residencia de Olivos.

Minutos después, Milei respondió con emojis de leones y el mensaje “Se viene”, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre la visita papal.

Según trascendió, todavía restan definir aspectos logísticos y detalles del itinerario definitivo de la gira sudamericana.

En paralelo, el exembajador uruguayo en Argentina y actual intendente del departamento de Florida, Carlos Enciso, había anticipado días atrás que León XIV planea visitar Argentina, Uruguay y Perú durante la primera quincena de noviembre.

“Confirmamos que en la agenda de viajes del Papa para este año están Argentina, Uruguay y Perú, sostuvo Enciso en declaraciones radiales, citando fuentes diplomáticas cercanas al Vaticano.

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