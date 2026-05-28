Fallo inédito: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik causó la muerte de una joven sin antecedentes médicos
Policiales/Judiciales28 de mayo de 2026
Melín Agustina Sartori murió con 24 años a raíz de una trombosis con trombocitopenia por efectos de la vacuna rusa contra el Covid-19. De quedar firme, el Ministerio de Salud deberá pagar una indemnización de aproximadamente 95 millones de pesos. Cómo avanzó la causa y la lucha de la familia por años.
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