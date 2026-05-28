Fallo inédito: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik causó la muerte de una joven sin antecedentes médicos

Con la firma de los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Avalos, el fallo sostiene que el Ministerio de Salud de la Nación debe abonar a la familia un resarcimiento de 240 haberes mínimos jubilatorios, aproximadamente unos 95 millones de pesos.

La sentencia fue clara. "En base a los elementos reunidos, es posible concluir que el evento (la muerte de Sartori) se encuentra relacionado a la colocación de la vacuna Sputnik V ", argumenta el fallo.

Y ordena "disponer que el Ministerio de Salud de la Nación culmine en el plazo de 30 días las etapas pendientes del trámite previsto en el punto 5 y 6 del Anexo de la Resolución Conjunta 7/2022, que establece el procedimiento para la tramitación de reclamos para el acceso a la indemnización del fondo de reparación COVID 19 de la ley 27.573, a los fines de que la actora pueda cobrar la indemnización correspondiente".

"Fue un proceso novedoso. Tocaba toda una cuestión que no estaba estandarizada", sostuvo Martín Barbará, abogado de Ruiz, a Clarín. Y explicó que, cuando comenzaron con el proceso judicial, no existían antecedentes similares a esta denuncia, lo que incluso produjo demoras en el trámite judicial.

"Entiendo que es el primero", marcó el abogado, sobre fallos contra el Estado por las consecuencias de las vacunas contra el Covid.

Quién era Melín Agustina Sartori, cómo fue su muerte y los detalles del caso

Sartori tenía 24 años. Según recuerda su familia, era una joven comprometida socialmente y "muy noble", que practicaba deportes y gozaba de un perfecto estado de salud, punto que la Justicia tomó en consideración en su fallo.

De hecho, el fallo toma la prueba aportada por "el informe médico de fecha , 16/06/2022 elaborado por la Dra. Susana Vanoni, magister en bioética, en donde certificó que 'la condición clínica de la paciente y su evolución final deben interpretarse, sin duda'. como evento adverso secundario a vacunación COVID 19".