Voley: “La idea es seguir sumando rodaje y experiencia”, la mirada de Joaquín Albornoz tras la derrota ante Paraná Central

La Primera División masculina de la Escuela Municipal de Vóley de Crespo protagonizó un intenso encuentro este fin de semana frente a Paraná Central, en un partido disputado el martes 26 de mayo en el Arena Celeste, el moderno complejo deportivo en la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo.

El duelo fue muy parejo y se definió recién en el tie break a favor del conjunto capitalino, que terminó imponiéndose por 3 sets a 2. Paraná Central ganó el primer parcial por 25-19, mientras que el equipo crespense reaccionó y se quedó con el segundo set por 25-20.

El tercer capítulo también quedó en manos del conjunto local dirigido por Alejandro Brambilla, que logró imponerse por 25-21 y quedó a un set de la victoria. Sin embargo, Paraná Central volvió a equilibrar el trámite al ganar el cuarto parcial por 25-14 y llevó la definición al quinto set.

En el tie break, la visita terminó cerrando el partido por 15-13, en otro parcial muy ajustado, para quedarse con una trabajada victoria en Crespo.

Al término del encuentro, Estación Plus Crespo dialogó con Joaquín Albornoz, jugador de la Escuela Municipal, quien analizó el presente del equipo y destacó el crecimiento del plantel.

“Estoy radicado en Crespo desde 2019. Siempre jugué al vóley, aunque había dejado un tiempo y me sumé nuevamente hace poco. Es un equipo que está sumando jugadores de experiencia y se formó un muy buen grupo”, expresó.

Además, resaltó las condiciones del escenario donde disputan los partidos: “Este es un lugar único. Tenemos la posibilidad de contar con un espacio específicamente pensado para el vóley, algo que no muchos clubes pueden tener. Estamos muy agradecidos”.

Sobre el desarrollo del partido, Albornoz reconoció que el equipo dejó escapar una buena oportunidad: “Fue un partido palo y palo. Por momentos somos irregulares. La idea es ir sumando rodaje para corregir esos detalles. Quedamos un poco calientes porque se nos escapó”.

También destacó la amplia cantidad de jugadores que forman parte del plantel: “Tenemos la suerte de contar con un equipo largo, con mucha gente entrenando. Hoy somos entre 20 y 25 jugadores en las prácticas, algo muy positivo porque genera competencia interna y crecimiento para todos”.