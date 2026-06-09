Hallaron sana y salva a la adolescente que era intensamente buscada en Córdoba

La adolescente de 15 años que era intensamente buscada desde el lunes en Colonia Caroya fue encontrada sana y salva, según confirmaron este martes fuentes oficiales.

La noticia puso fin a más de 24 horas de intensa búsqueda que movilizaron a cientos de efectivos policiales, bomberos, rescatistas y organismos de seguridad de distintos niveles del Estado. El caso había generado una profunda conmoción en el norte cordobés y una fuerte repercusión a nivel nacional tras la activación de la Alerta Sofía.

Desde el operativo destacaron el trabajo coordinado de la Departamental Colón, efectivos de la Policía de Córdoba, personal del DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, unidades especiales de investigación y búsqueda, además del acompañamiento del Ministerio Público Fiscal.

Las autoridades también agradecieron la colaboración de vecinos de Colonia Caroya y Jesús María, quienes participaron activamente difundiendo la búsqueda y aportando información durante las horas más críticas del operativo.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, que en las próximas horas dará a conocer detalles sobre las circunstancias en las que fue localizada la menor y los avances de la causa judicial.

La desaparición había sido denunciada luego de que la adolescente no regresara a su hogar tras salir de clases. Desde ese momento se desplegó un amplio operativo que incluyó rastrillajes terrestres, drones, análisis de cámaras de seguridad, peritajes tecnológicos y controles en rutas y terminales de transporte.

El hallazgo de la joven llevó alivio a su familia y a toda la comunidad, que siguió con preocupación el desarrollo de la búsqueda. Ahora la atención estará puesta en las explicaciones que brinde la Justicia sobre lo ocurrido durante las horas en que permaneció desaparecida.

Cadena 3