google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Advierten sobre el avance de la deuda de los argentinos: se triplicó en los últimos 2 años

Un informe da cuenta de que se triplicó la morosidad y casi 12 millones de personas están endeudadas con proveedores no financieros
Nacionales10 de junio de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

deuda bancaria moroso

Según un informe, entre diciembre de 2023 y enero de 2026 la deuda de los argentinos creció, en promedio y por persona, tres veces.

El informe elaborado por Fundación Éforo dio cuenta de que la deuda escaló de $337.000 a más de $1.000.000. Además, paralelamente, el acceso al crédito crece, aumenta la morosidad y cada vez es más difícil cumplir con los compromisos de pago de los hogares.

En este contexto, el informe elaborado por Fundación Éforo marca que, igualmente, el sistema de crédito argentino continúa expandiéndose, pero con la señal ascendente de inconsistencia financiera en los hogares argentinos.

Según el informe, los datos relevados muestran que, en los últimos dos años, las personas endeudadas mediante los proveedores no financieros pasaron de 9,5 millones a 11,3 millones, siendo asistidas por entidades como fintech, mutuales y tarjetas no bancarias. A su vez, en el mismo tiempo, el volumen total financiado creció de $3,2 billones a $11,8 billones.

Crece la morosidad

El informe de Éforo también da cuenta del incremento sostenido de la morosidad, marcando que, en relación con los préstamos otorgados por bancos privados, el incumplimiento se corrió del 4,5% al 10,6%. Además, en el segmento de proveedores no financieros se ubicó en el 16,2% y las tarjetas no bancarias registraron una mora del 14,5%. Estas son un instrumento de financiamiento principal para el consumo.

Al respecto, la vicepresidenta de Fundación Éforo, Carla Pitiot, dijo que “los datos muestran una realidad ambivalente. Más argentinos acceden al crédito, pero una parte creciente de los hogares lo hace en condiciones cada vez más exigentes y con mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros. El aumento simultáneo de la deuda promedio y de la morosidad sugiere que estamos frente a una señal de alerta que merece seguimiento, especialmente en los sectores de menores ingresos”.

El costo del crédito, otra de las preocupaciones

Mientras las tasas para los préstamos personales en bancos rondaron entre el 70% y el 90% nominal anual en 2025 y comienzos de 2026, en los proveedores no financieros promediaron el 129%, indica el informe, ampliando las dificultades de pago para quienes tienen menor acceso al sistema bancario tradicional.

A pesar de esta situación, una de las excepciones es que el crédito hipotecario se recuperó de manera significativa. El crecimiento real interanual fue superior al 50% y los niveles de mora, considerablemente más bajos que el promedio del sistema.__IP__

La mirada de Fundación Éforo

Al respecto, Fundación Éforo sostiene que la evolución de estos indicadores refleja una estructura del crédito cada vez más segmentada, ya que, mientras el sistema financiero formal exhibe signos de recuperación y expansión en líneas de largo plazo, los sectores más vulnerables concentran mayores niveles de endeudamiento, costos financieros más elevados y crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Por último, el informe finaliza diciendo que la evolución reciente del crédito genera nuevos desafíos para las políticas de inclusión financiera, la protección de los consumidores y la estabilidad económica de mediano plazo.

AgenciaNA

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
garrafa YPF GAS

En Crespo se consiguen garrafas con subsidio nacional

Estación Plus Crespo
Crespo09 de junio de 2026
"Intergas Crespo - YPF Gas" tiene activa la venta bajo este sistema. Los beneficiarios pueden acceder a una devolución de hasta $9.593 por garrafa. Durante el período invernal, el programa incluye hasta dos garrafas por mes, elevando la bonificación a $19.186.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo