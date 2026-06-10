Todos los detalles de la primera fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas, horario y cómo verla en vivo

El Mundial 2026 arranca con una propuesta que no tiene antecedentes en la historia de la Copa del Mundo: tres ceremonias inaugurales, una por cada país sede, distribuidas entre México, Canadá y Estados Unidos. La primera de ellas se celebrará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, con un cartel de artistas que mezcla géneros y generaciones del universo musical latino e internacional.

El espectáculo del Azteca promete ser el más cargado de historia y simbolismo. El estadio se convertirá en el único recinto del mundo en albergar una ceremonia inaugural mundialista por tercera vez —también lo hizo en 1970 y 1986—, y la ocasión no pasará sin un homenaje a quienes escribieron las páginas más recordadas de esa cancha: Diego Maradona y Pelé, dos figuras cuya presencia ya no es física pero cuyo legado domina cualquier conversación sobre el fútbol mundial.

La lista de artistas confirmados para la apertura mexicana incluye nombres que van desde el pop latino hasta la música tradicional, con Shakira como figura central para la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo.

Pero eso es apenas una parte de lo que la FIFA tiene preparado para el inicio del Mundial más extenso de la historia.

A qué hora comienza la inauguración

El Estadio Azteca albergará la ceremonia inaugural del Mundial 2026, la tercera vez que el recinto es sede de una apertura mundialista, tras 1970 y 1986 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México está programada para las 14:30 (hora argentina) del jueves 11 de junio. El espectáculo comenzará 90 minutos antes del pitido inicial del partido entre México y Sudáfrica, previsto para las 16:00 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El formato responde a una decisión de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de organizar un evento inaugural en cada uno de los tres países anfitriones.

Las otras dos ceremonias se realizarán al día siguiente, el viernes 12 de junio: la de Canadá comenzará a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Toronto, y la de Estados Unidos arrancará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Las puertas de los tres estadios abrirán cuatro horas antes del inicio de cada partido, con actividades previas y entretenimiento para los asistentes.

Dónde ver la inauguración

La ceremonia inaugural en Ciudad de México comenzará a las 14:30 hora argentina, con transmisión en vivo por DSports, TyC Sports, Telefé y plataformas digitales como Disney+ Premium y Paramount+ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia inaugural en el Estadio Azteca se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefé. Esos canales también se pueden sintonizar de forma digital a través de plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play.

Para quienes prefieran el streaming, la cobertura estará disponible en Disney+ Premium, Paramount+ y Mi Telefé.

Quiénes son los artistas confirmados

Los artistas internacionales que participarán en el show de inauguración

El cartel de la apertura en Ciudad de México combina referentes de distintas generaciones y géneros. La FIFA confirmó las actuaciones de Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, cuya presencia funciona como un guiño al equipo rival en el partido inaugural. La propuesta artística abarca desde la música tradicional mexicana y la cumbia hasta el pop latino y el urbano.

La figura central será Shakira, quien interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, junto al nigeriano Burna Boy. El tema se estrenó el pasado 14 de mayo.

Para la artista colombiana, esta será la cuarta vez que le pone voz a un himno mundialista: participó en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)” y en Brasil 2014 con “La La La (Brazil 2014)”.

Desde la organización anticiparon que podrían sumarse otros artistas al espectáculo. El despliegue visual, según detalló la FIFA, estará inspirado en el papel picado, arte que el organismo describió como “un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría” de la cultura mexicana.

Cómo será el homenaje a Maradona

La FIFA organizó un homenaje a Diego Maradona y a Pelé en la ceremonia inaugural, que se realizará en el mismo estadio donde ambos escribieron páginas de la historia del fútbol mundial (AP)

La ceremonia en el Azteca tendrá un bloque especial dedicado al legado de Diego Armando Maradona, figura central del Mundial de 1986, cuando lideró a la selección argentina hacia su segundo título mundial en ese mismo estadio.

El recuerdo del ex futbolista, fallecido en noviembre de 2020, permanece ligado al Azteca por los goles más recordados de la historia de la Copa del Mundo, entre ellos el conocido como “la Mano de Dios” y el considerado entre los mejores de todos los tiempos, ambos ante Inglaterra. Según informó Estadao, la figura de Maradona será uno de los ejes centrales del evento. La FIFA, no obstante, no brindó detalles adicionales sobre la estructura del homenaje.

La ceremonia también rendirá tributo a Pelé y a la selección de Brasil campeona en 1970, que conquistó su tercer título mundial en el propio Estadio Azteca al superar a Italia por 4 a 1. Será la primera apertura de un Mundial sin la presencia física del astro brasileño, fallecido en diciembre de 2022. De acuerdo con Estadao, el ex mediocampista Roberto Rivellino representará a los campeones brasileños de aquel torneo, mientras que Gianni Rivera, figura del equipo subcampeón de Italia y ganador del Balón de Oro en 1969, también fue invitado al evento, indicó Infobae.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado oficial del organismo. Las tres ceremonias fueron desarrolladas en colaboración creativa con Balich Wonder Studio y tendrán una duración de 90 minutos cada una.