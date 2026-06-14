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Un automóvil se estrelló contra una luminaria del acceso a Viale

El conductor recibió asistencia médica inicial y los profesionales determinaron su trasladado a un centro de mayor complejidad.
Policiales/Judiciales14 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Alrededor de las 23:00 de este sábado, efectivos de Comisaría Viale prestaron auxilio a quien protagonizó un accidente de tránsito en el acceso a esa localidad, antes de la intersección con Ruta Provincial N° 32.

"Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un automóvil perdió el control del rodado y colisionó contra un poste de alumbrado público", informaron a Estación Plus Crespo.

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Como consecuencia del impacto, "el conductor resultó con lesiones de carácter leves a moderadas, en la zona facial", precisó la autoridad policial y agregó: "Fue asistido en el lugar por personal de emergencias y posteriormente trasladado a un centro de salud de mayor complejidad, para estudios complementarios".

Se llevaron adelante diligencias en el lugar, para sustanciar las actuaciones de rigor, con intervención de la Fiscalía en turno.

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