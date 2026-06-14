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Se accidentó cuando conducía con 1.83 de graduación alcohólica

La policía visualizó su transitar en contramano y con maniobras riesgosas, por lo que inició un seguimiento controlado.
Policiales/Judiciales14 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En el marco de los operativos de prevención y seguridad realizados en Paraná, una dotación logró interceptar a un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió cuando los efectivos, mientras recorrían calle Los Yaros, observaron un Volkswagen Gol que circulaba en sentido contrario y realizó una maniobra peligrosa al doblar abruptamente hacia calle Luis Palma.

Ante la sospecha de un posible ilícito, el personal policial inició un seguimiento preventivo, logrando interceptar al rodado en la intersección de calles Los Yaros e Indios Mocoretá.

El rodado se encontraba detenido contra el cordón y presentaba daños en ambas ruedas delanteras, confirmaron a Estación Plus Crespo. Al identificar al conductor, un hombre de 43 años, los uniformados detectaron un fuerte aliento etílico, por lo que se dio intervención a los inspectores de Tránsito Municipal.

Tras realizar el test de alcoholemia, el resultado arrojó 1.83 g/l. El vehículo fue retenido y puesto a disposición de las autoridades municipales.

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