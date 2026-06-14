Victoria suspendió de forma temporal la habilitación de comercios grandes

El Concejo Deliberante de Victoria suspendió por más de tres meses la habilitación comercial de negocios de grandes superficies denominados “polirrubros” y de emprendedores extranjeros, tras el reclamo de comerciantes “tradicionales” de la ciudad que pidieron protección ante lo que consideran una “competencia desleal”.

El proyecto de ordenanza aprobado por mayoría fue presentado por la edil Bettina Zabala y suspende por 100 días corridos el otorgamiento de habilitación comercial para la ubicación de nuevos establecimientos comerciales de superficie igual o superior a 200 metros cuadrados que se encuadren bajo las modalidades de “Polirrubro” o “Bazar”.

La Legislatura victoriense atendió parcialmente el pedido de “comerciantes tradicionales” de la ciudad Victoria, que requerían la suspensión por seis meses en la habilitación de grandes superficies comerciales (polirrubros). Argumentaban el mal efecto económico que tendría sobre sus negocios la llegada de capitales asiáticos con precios muy bajos y difíciles de competir.

Los negocios locales alegaron que el contexto económico es por demás complejo para sostener sus emprendimientos y los puestos de trabajo que generan. Además, advierten que las tasas municipales son altas y se convierten en un costo importante difícil de afrontar en este momento, consignó Ahora.

También observaron la dispar competencia de precios que traen los comercios “chinos”, en particular en rubros como el textil.

Si bien el planteo de muchos comerciantes de la ciudad de las Siete Colinas era directamente prohibir el arraigo de estos grandes locales de inversores extranjeros en la ciudad, concejales entendieron que un paso intermedio como la suspensión en vez de la prohibición era la mejor solución por el momento.

Mientras, evaluarán posibles soluciones definitivas al dilema que se le presenta a la ciudad, ya que el acceso a precios bajos como los que ofrecen este tipo de negocios resultan beneficiosos para el bolsillo de cientos de vecinos, también afectados por la situación económica general.

Una opción que se estudia es la habilitación de comercios de estas características, pero fuera del radio céntrico delimitado por los bulevares, para evitar el impacto negativo en estos negocios “tradicionales” de la localidad.