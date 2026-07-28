Pagliotto solicitó a Frigerio la suspensión del nuevo sistema de comedores

A días de que la Provincia ponga en funcionamiento un nuevo sistema de comedores, el abogado e integrante de UCR Activa, Rubén Pagliotto, presentó una nota formal al gobernador Rogelio Frigerio para que disponga la inmediata suspensión del mismo.

El plazo de suspensión es hasta que acredite, mediante informes técnicos, científicos, nutricionales y tanto se bromatológicos objetivos e independientes, su plena compatibilidad con el ordenamiento jurídico vigente y, particularmente con el artículo 12 de la Ley Nacional N.° 27.642 y la Circular N' 2 del 27-03- 2023 de la Dirección de Comedores Escolares de la Provincia de Entre Ríos.

Según indica la norma, dicho artículo restringe de forma determinante la provisión, comercialización y distribución dentro de los establecimientos educativos de todos los niveles de alimentos y bebidas alcohólicas que presenten al menos un sello de advertencia o leyenda precautoria en su etiquetado frontal.

En ese sentido, el abogado indicó: “En tal sentido, corresponde señalar que los productos provistos por la empresa Teknofood S.A para los desayunos y meriendas escolares consisten, en su gran mayoría, en productos ULTRAPROCESADOS que poseen sellos de advertencia, resultando manifiestamente incompatibles con los estándares nutricionales y las disposiciones legales antes mencionadas”.

En la nota, Pagliotto aclaró que el pedido no busca obstaculizar el ejercicio de las competencias propias del Poder Ejecutivo ni cuestionar discrecionalmente una política pública alimentaria sino que prevenir Ia eventual consumación de un acto estatal. “De confirmarse las circunstancias conocidas hasta el presente, podría vulnerar normas de jerarquía legal, constitucional y convencional destinadas a proteger el derecho a la salud, a una alimentación adecuada y al interés niños, niñas y adolescentes”.

Además de la suspensión, ex Fiscal Adjunto de Investigaciones Administrativas (FIA) solicitó que se informe y remita copia autenticada del decreto, resolución o acto administrativo mediante el cual se adjudicó a la mencionada empresa. Asimismo, se expongan los fundamentos técnicos socio-nutricionales jurídicos que sustentaron dicha decisión de adjudicación “en abierta contraposición” con el marco normativo vigente en materia de salud y alimentación saludable, todo lo cual se deberá cumplimentar en el plazo perentorio e improrrogable de 72 horas desde la recepción de la presente.

Por otra parte, el dirigente de UCR Activa recordó que el pasado 20 de julio realizó un pedido de acceso a la información pública ante la ministra de Desarrollo Humano la totalidad de los antecedentes administrativos, técnicos, nutricionales y bromatológicos vinculados a esta contratación con la empresa TEKNOFOOD S.A. Sin embargo, según indica, hasta el momento no ha recibido respuesta, circunstancia que “agrava la incertidumbre”.

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