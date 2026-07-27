Este miércoles habrá paro: docentes se movilizarán frente a Casa de Gobierno

"No a la reforma; No a la quita de derechos; No al saqueo. Porque no pueden definir a espaldas del pueblo trabajador: todos y todas convocados a concentrar y marchar a Casa de Gobierno", reza el lema con que los educadores de todo Entre Ríos, están siendo llamados por su gremio mayoritario, para reflejar el descontento.

Desde la dirigencia de AGMER, resaltaron a Estación Plus Crespo: "Más de diez semanas llevan nuestras medidas de fuerza, en las que reclamamos a las y los legisladores que escuchen nuestro reclamo, que no hagan oídos sordos al contundente 'NO', con el que la docencia se expresa para negarse a la reforma de nuestra Ley Previsional".

Este miércoles 29 de julio habrá paro y movilización provincial. "Luego de que el Senado le diera media sanción, en forma más que exprés, a algo que definirá el presente y el futuro de todas y todos los entrerrianos; las y los diputados de nuestra provincia, emulando también la velocidad de los anteriores, votarán una reforma que nadie pidió y a la que la docencia y el pueblo trabajador se niega rotundamente", subrayaron.

El sector educativo se estará concentrando a las 9:30 del miércoles, en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia (Corrientes y Andrés Pazos) y marchará a Casa de Gobierno, donde permanecerá durante la sesión de Diputados.

Por su parte, AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) Regional XI Entre Ríos, confirmó el paro para este miércoles 29 de julio, en rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial.

El gremio también invitó a los docentes entrerrianos a sumarse a la medida de fuerza y a participar de la movilización prevista para esa jornada.