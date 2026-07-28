Desde un Apple Watch hasta cámaras Nikon: qué rematará la Aduana en Entre Ríos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) autorizó la realización de una nueva subasta electrónica de mercaderías secuestradas correspondientes a las aduanas de Concordia y Gualeguaychú. La medida fue oficializada mediante dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial.

Las disposiciones 34/2026 de la Aduana de Concordia y 69/2026 de la Aduana de Gualeguaychú establecieron que los bienes serán rematados el próximo 13 de agosto bajo la modalidad electrónica, a través de la plataforma del Banco Ciudad.

La medida forma parte del proceso de disposición de mercaderías secuestradas o en rezago, con el objetivo de liberar espacio en los depósitos aduaneros y reducir los costos derivados de su almacenamiento.

La subasta será online

Según lo dispuesto por ARCA, las mercaderías serán ofrecidas en el estado en que se encuentran, con valores base previamente establecidos y bajo las condiciones previstas para este tipo de remates públicos.

La comercialización se realizará mediante la plataforma de subastas del Banco Ciudad, en el marco del convenio vigente entre ese organismo y el Estado nacional, que habilita la realización de remates públicos bajo modalidad electrónica.

Además, se informó que antes de la subasta estarán disponibles el catálogo con la descripción de los bienes, los valores base y las fotografías correspondientes para que los interesados puedan conocer el estado de cada lote.

El objetivo es descongestionar los depósitos

En ambos casos, las disposiciones señalaron que la decisión busca descongestionar los depósitos aduaneros y optimizar la guarda de aquellas mercaderías que deben permanecer bajo custodia del organismo.

En el caso de la Aduana de Concordia, el organismo indicó que la medida contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos prioritarios de la Dirección General de Aduanas, orientado a reducir los costos de almacenamiento y mejorar la gestión de los depósitos.

Por su parte, la Aduana de Gualeguaychú sostuvo que la venta inmediata permitirá preservar las condiciones de almacenamiento de las mercaderías que continúan bajo custodia y facilitar la administración del espacio disponible.

Las dos subastas se desarrollarán el 13 de agosto de 2026 a través del sitio oficial del Banco Ciudad, donde también se publicarán las condiciones de participación.

La mercadería a rematar

De la Aduana de Concordia

La subasta de la Aduana de Concordia incluirá únicamente dos lotes:

1 reloj inteligente Apple Watch. Valor base: $106.675.

1 juego de auriculares Apple AirPods. Valor base: $80.006,25.

Las mercaderías se encuentran almacenadas en 1º de Mayo 202, Concordia.

Mercaderías de la Aduana de Gualeguaychú

Lote 1

6 cámaras fotográficas Nikon Coolpix S2800. Valor base: $120.000.

Lote 2

Equipos de sonido:

2 potencias Stetsom EX3000 EQ (3000 W RMS, 2 ohms). 1 potencia Stetsom Infinite 60A. Valor base: $285.000.

Lote 3

1 driver Triton TRD300X. 1 driver Hinor HDI300. Valor base: $17.595.

Lote 4

Incluye:

1 tweeter Hinor SHI300. 5 parlantes Triton 8XRL400. 9 parlantes Triton TR620. 1 parlante Hard Power HP600S. 2 parlantes Hard Power HP550. 4 parlantes Eros E-208 XH-C.

Valor base del lote: $130.500.

Lote 5

20 parlantes Blauline BL-404 4 Dual de 80 W. Valor base: $112.000.

Lote 6

6 parlantes Eros E-12 Hammer 3.0 K. 1500 W RMS. Valor base: $73.023.

Lote 7

Accesorios para audio:

2 cables coaxiales Stetsom. 1 bolsa con 8 conectores Technoise. 2 cornetas metálicas para audio FA Supersound. 2 kits de reparación JKL modelo D250X.

Valor base: $50.000.

Elonce