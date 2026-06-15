"Puentes de colores" o "Macedonia Amavet": abren la votación para nombrar a la Unidad Educativa N° 27 de Crespo

La Unidad Educativa N° 27, resultado de la unificación del ex Jardín "Pulgarcito" de la Escuela N° 105 y el jardín "Ardillitas" de la Escuela N° 187 Argentina Soberana, lanzó una convocatoria abierta para que la comunidad participe en la elección del nombre que identificará a la institución.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Mónica Giménez, de la unidad educativa, explicó que el establecimiento comenzó a funcionar este año en un nuevo edificio, pero aún no cuenta con una denominación propia.

"Estábamos buscando algo que nos identifique como institución en nuestro nuevo espacio. Lo pensamos mucho con las docentes y el personal porque no es una decisión sencilla", expresó.

Tras un proceso de reflexión interna, surgieron dos propuestas. La primera es "Puentes de colores", una denominación inspirada en los puentes que rodean la zona donde funciona el jardín. La segunda opción es "Macedonia Amavet", en homenaje a una de las tres primeras maestras jardineras de Argentina y directora del jardín de la Escuela Normal de Paraná, considerado pionero en Latinoamérica.

Giménez destacó que esta última propuesta apunta a revalorizar el legado de quienes sentaron las bases de la educación inicial. "Queremos darle otro valor al nivel, dejar de lado nombres más infantilizados y reconocer figuras importantes para nuestra historia educativa", sostuvo.

La elección quedará en manos de la comunidad. Desde el martes 16 y hasta el viernes 26 de junio estará habilitada una urna en el ingreso al jardín, donde quienes lo deseen podrán emitir su voto entre las dos alternativas propuestas. El horario para participar será de 8:00 a 17:00.

El cierre de la votación se realizará el 26 de junio a las 12:00. Ese mismo día, alrededor de las 13:00, se llevará a cabo una asamblea abierta para efectuar el recuento de votos y oficializar el nombre ganador.

La Unidad Educativa N° 27 funciona en calle Ana Miguillón 719, detrás del Centro Comunitario de Crespo. Actualmente alberga a 191 alumnos distribuidos en los turnos mañana y tarde.

Desde la institución invitaron a todos los vecinos a sumarse a esta iniciativa. "Los esperamos. Quien quiera participar solo debe acercarse, tomar un papel, escribir la opción que más le guste y depositarla en la urna", concluyó Giménez.