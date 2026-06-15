Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a menores de 16 años: “Están haciendo infelices a los niños”

De oficializarse, el Reino Unido se convertiría en el segundo país del mundo en forzar esta restricción, después de que Australia la implementase en 2025.

El objetivo de la iniciativa es proteger a los menores de edad de los peligros de la red. “Lo veo como padre. Conozco perfectamente los miedos que todos sentimos al pensar en este tema. Lo único que siempre he querido para mis hijos, con la mano en el corazón, es que sean felices y estén seguros, y creo que eso es lo que cualquier padre desea, pero ahora me pregunto: ‘¿De verdad creemos que las redes sociales crean un ambiente feliz para nuestros hijos?’, ha expresado Starmer en una rueda de prensa.

El primer ministro ha admitido que la medida no será fácil de implementar, principalmente por la oposición de las propias compañías digitales, que quieren hacer creer que sus plataformas son “inmutables, parte de un orden casi natural”. Sin embargo, Starmer ha defendido que su país tiene “la capacidad de decisión” y que “las redes sociales están haciendo infelices a los niños”. ”¿De verdad creemos que es un lugar donde pueden sentirse seguros? Creo que ni siquiera necesito responder a esas preguntas, ¿verdad?. Todos los padres pueden verlo con sus propios ojos", ha agregado.

De TikTok a Twitch: las plataformas vetadas para menores en Reino Unido

Una chica consulta su teléfono móvil, en una fotografía de archivo. EFE/ J.M. García

La medida deberá ser aprobada por el Parlamento británico para hacerse efectiva, donde los laboristas tienen la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. La decisión, según Starmer, no se ha tomado a la ligera y ha venido motivada por una consulta pública sobre la prohibición de las redes sociales, que recibió más de 100.000 respuestas.

La encuesta evidenció que TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick. de 16 años para el uso de redes sociales, pues consideran que los riesgos de estas plataformas superan sus beneficios. De ser aprobada por el Parlamento, el veto afectaría previsiblemente a las mismas redes a las que afectó en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

Starmer ha defendido que es “la decisión correcta” y que supone “un momento importante” para el Reino Unido.

España, en camino de prohibir las redes sociales a menores

El Gobierno español tiene intenciones de seguir el mismo camino de Australia y Reino Unido. A inicios de 2026, el presidente Pedro Sánchez anunció que el Ejecutivo nacional prohibiría el acceso de los menores de 16 años a las plataformas digitales. La restricción se enmarcaba en un paquete de cinco medidas destinadas a reforzar la soberanía nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

“Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieran haber abandonado”, aseguró entonces el presidente del Gobierno. La iniciativa todavía no ha avanzado ni en el Consejo de Ministros ni en el Congreso de los Diputados, si bien el PSOE buscaría llevar el debate a las Cortes Generales una vez presenten el cuadro marco para los Presupuestos Generales del Estado, según informa ElPeriódico.

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