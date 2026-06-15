Murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, a los 95 años

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Taty Almeida, murió el domingo 14 de junio a los 95 años. Estaba internada en un hospital porteño. “Se quedó dormida”, contó su hija, Fabiana Almeida, respecto a los últimos momentos de su madre.

Se involucró en la lucha por los derechos humanos luego del secuestro de su hijo Alejandro en junio de 1975 a manos de la Triple A. En 1979, se unió a otras madres que reclamaban por sus hijos desaparecidos, como Nora Cortiñas y Hebe de Bonafini. Surgieron entonces las primeras rondas frente a la Casa Rosada cuando los militares ya habían tomado el poder.

Años más tarde, Almeida tomó la decisión, junto a Nora Cortiñas, de dividirse del grupo representado por Hebe de Bonafini y por eso quedó en “línea fundadora”.

Almeida se mostró activa políticamente hasta poco tiempo antes su muerte. Por ejemplo, participó de una marcha de la CGT en enero de 2024 en contra del primer DNU del presidente Javier Milei.

En el texto también se señala su compromiso y su larga participación en dicha organización: “Gracias por tu compromiso, por tu militancia, por tu ternura y por cada palabra que siempre será un refugio y un abrazo”.

“Te recordaremos en cada ‘Presentes, ahora y siempre’, en cada pañuelo, en cada ronda, en cada abrazo y en cada caricia. Gracias, Taty. Tu ejemplo, tu lucha y tu amor se quedan entre nosotros.Hasta siempre. Presente, ahora y siempre”, concluyeron en el comunicado.

Este domingo por la noche, el organismo de derechos humanos que dirigía comunicó su muerte: “Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora”, se indicó mediante las redes sociales.

En diálogo con C5N, su hija, Fabiana Almeida, indicó que la muerte de su madre se dio en torno a las 19.30 de este domingo. Dijo que estaba internada desde el 26 de mayo y que durante algunos días, durante la visita de su hijo Jorge -que vive en España-, su estado de salud pareció haber mejorado.

Sin embargo, Fabiana dijo también que este domingo la vieron en peores condiciones. “Le dijimos ‘vieja, dale soltá, que Alejandro te está esperando arriba, abrácense y sígannos desde arriba’”, contó.

"Tengo una tristeza enorme", dijo Estela de Carlotto (Foto: Luis ROBAYO / AFP)LUIS ROBAYO - AFP





Alejandro era el segundo de tres hijos que tenía Taty. En 2008, tal como se consigna en la página oficial de Madres, publicó el libro con 20 poemas que había escrito Alejandro en una agenda que encontró poco tiempo después de que lo secuestraran.