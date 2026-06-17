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Este viernes, sabores y música tradicional para esperar el Día de la Bandera

La Agrupación Lazos de Amistad llevará adelante una noche de menú típico y espectáculos folclóricos en vivo, en el salón del Sindicato Municipal. Juan Pablo Brambilla dio detalles de la grilla artística. 
Crespo17 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Este viernes 19 de junio, a las 20:30, el salón del Sindicato Municipal abrirá sus puertas para compartir con la comunidad un evento con temática especial: el "Locro Patrio" en vísperas del Día de la Bandera.

"Considerando la repercusión de la actividad que realizamos el año pasado para esta misma fecha, nos propusimos hacer una noche que no sólo tenga que ver con la música, con la danza -que es lo que nos caracteriza-, sino también agregarle otro condimento, como es las comidas típicas -que van a conformar el menú-; porque también forman parte de nuestra cultura", apuntó Juan Pablo Brambilla, a modo de presentación del evento organizado por la Asociación Civil Lazos de Amistad.

En diálogo con Estación Plus Crespo, especificó: "Vamos a tener de entrada, empanada de carne frita; como plato principal locro, lo que se quieran servir; y de postre, un pañuelito con almíbar, que también es muy tradicional de nuestra cultura". Asimismo, habrá servicio de cantidad con variedad de bebidas.

El aspecto artístico será nutrido. En cuanto a ello, Brambilla detalló: "Tendremos la presencia de un grupo incipiente en nuestra ciudad, chicos que están comenzando a dar sus primeros pasos en la música folclórica, que se han autodenominado 'Los del quincho'. Estará en nuestro escenario un grupo de danzas de la Facultad de la UNER -Universidad Nacional de Entre Ríos-, una delegación de Oro Verde. Nos visitarán también 'Mi quincho bailarín', que es un taller de niños pequeñitos -los más chiquitos de Lazos de Amistad-, que estarán bailando. Y como cierre, Aldo Taborda, de la ciudad de Paraná. Nos brindará su repertorio con el acordeón, interpretando un poco de tango, algo del cancionero folclórico, bien variado".

"De sobremesa, haremos el tradicional Fogón de la Amistad", confirmó desde la organización, al referirse al popular espacio que cosecha múltiples adhesiones en el público: "Es como una guitarreada participativa. Nosotros tocamos en vivo, la gente va pidiendo canciones y les proyectamos la letra en una pantalla, como para cantar entre todos, desde su mesa, se genera un clima muy lindo".

Juan Pablo Brambilla extendió la invitación, refiriendo que "se dará salón a las 20:30, habrá una presentación de los grupos de la noche y estimamos 21:30 a 22:00, ya estar sirviendo el lucro. La idea es concluir 00:30 aproximadamente, no mucho más. Estamos tomando reserva, para poder hacer una mejor preparación de la comida. El valor de la tarjeta es de $15.000 para socios de la Asociación Lazos de Amistad o del Sindicato Municipal (SUOYEM), porque lo organizamos en conjunto, con su auspicio; y $18.000 para el público en general. Pueden contactarse por reservas al 343-5048219. Pueden directamente al ir, dar su nombre en la entrada y pagan en ese momento la tarjeta. Son limitadas, pero aún quedan lugares", comentó.

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