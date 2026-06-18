Lazos de Amistad adquirió un terreno y proyecta su sede propia

A pulmón, integrantes de la Asociación Civil Lazos de Amistad están por estas semanas realizando el cerco perimetral del terreno que contendrá la futura sede de la institución.

Juan Pablo Brambilla precisó a Estación Plus Crespo que "Pasaron 10 años de aquella oportunidad en la que hicimos un bono contribución, sorteando un terreno, y con ese dinero hemos comprado otro terreno, acorde para crear un espacio físico propio. Está ubicado en calle Córdoba, entre Fraternidad y Democracia, en Barrio Norte".

"Ya empezamos a trabajar con arquitectos en el proyecto, como para poder presentarlo en la Municipalidad, solicitando nos otorguen los permisos necesarios para empezar a edificar. En principio no vamos a llevar adelante el proyecto integral que tenemos pensado, porque es grande, ambicioso, muy completo. Consta de un salón para actos, con escenario y butacas; un espacio para que funcionen como aulas, para dictar nuestras clases; y un espacio para el ensayo de la Agrupación, que también podrá usarse para las actividades participativas como teníamos en su momento en 'El Sueñero'. Pero lo iremos haciendo en etapas. Queremos tener el proyecto terminado, determinar bien la planificación de qué lugar físico va a ocupar estas dependencias internas y sobre todo, contar con las habilitaciones necesarias para poder en un futuro, ir avanzando", detalló el folclorista.

Lazos de Amistad obtuvo por donación, madera necesaria para montar una especie de quincho, para realizar los ensayos de la agrupación y reunirse. "Tenemos ese material, pero para hacerlo necesitamos la autorización correspondiente, que conlleva la presentación del proyecto. Por eso, si con el Locro Patrio de este viernes ya es posible empezar a juntar dinero, se va a destinar a este proyecto", anticipó Brambilla.