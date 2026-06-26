La ONU volvió a instar al Reino Unido a negociar con Argentina la soberanía de las Islas Malvinas

El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó este jueves una nueva resolución en la que instó al Reino Unido a reanudar las negociaciones con Argentina para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

La decisión fue adoptada por consenso durante la sesión anual del Comité de los 24 (C-24), que volvió a reconocer la existencia de una controversia entre ambos países y reiteró la necesidad de que las partes retomen el diálogo conforme a las resoluciones vigentes de la Asamblea General de la ONU.

Durante la reunión la representación argentina reafirmó los derechos soberanos del país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, al tiempo que reclamó al Reino Unido poner fin a los actos unilaterales que desarrolla en el Atlántico Sur.

En la resolución, el Comité expresó su preocupación por la falta de avances en las negociaciones e instó a ambas partes a reanudar cuanto antes el proceso de diálogo para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía, en línea con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones aprobadas por ese organismo internacional.

En representación del Gobierno argentino, el canciller Pablo Quirno expuso ante el Comité Especial de Descolonización y reiteró el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas. Durante su intervención, cuestionó la presencia militar británica en el Atlántico Sur y denunció la explotación unilateral de los recursos naturales en el archipiélago por parte del Reino Unido.

“La persistencia de esta disputa impide que la relación entre la Argentina y el Reino Unido alcance toda la profundidad que demanda la historia de ambos países. La Argentina aspira a construir un vínculo maduro y acorde a esa trayectoria compartida. Una relación de esa naturaleza exige abordar la cuestión central. Exige hablar de soberanía”, sostuvo Quirno desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Como ocurre de manera habitual, el Reino Unido mantuvo su postura de que el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas debe prevalecer, mientras que la Argentina sostiene que ese criterio no resulta aplicable al caso por tratarse de una población implantada tras la ocupación británica de 1833.

El pronunciamiento del Comité Especial de Descolonización representa un nuevo respaldo internacional al reclamo argentino y se suma a las reiteradas resoluciones de la ONU que, desde hace décadas, exhortan a Buenos Aires y Londres a retomar las negociaciones sobre la cuestión Malvinas.

AgenciaNA