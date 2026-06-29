Techint confirmó el despido de 150 operarios de su planta

El Grupo Techint confirmó el despido de 150 operarios en su planta en Valentín Alsina, partido bonaerense de Lanús, y se harán efectivos este miércoles.

Los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que se encuentra en estado de alerta, ya solicitaron las reincorporaciones correspondientes y, posiblemente, tomen medidas ante la posibilidad de que se informen más desvinculaciones o reformas en las condiciones de trabajo.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Dylan Paz, trabajador y delegado de la UOM, ratificó que "los despidos se harán efectivos el 1ro. de julio", a pesar de haber sido informados de la situación el jueves pasado.

"De 340 que somos, 150 dejarían de estar trabajando a partir del miércoles. Ya planteamos las reincorporaciones y estamos en estado de asamblea permanente, esperando respuestas", informó Paz.

Además de una fuerte caída en la producción, se sumó la pérdida de una licitación clave: La empresa habría quedado fuera del contrato para proveer los tubos de acero a la obra del Gasoducto Néstor Kirchner.

Al desaparecer la posibilidad de trabajar en este proyecto estratégico para Vaca Muerta, la planta sufrió un fuerte impacto en sus niveles de producción previstos a esta altura del año.

Los delegados gremiales y los trabajadores afectados anunciaron una movilización y protestas frente a la sede sindical para demandar que se apliquen esquemas de suspensión en lugar de cesantías.

Desde el gremio, advirtieron que el plan de la multinacional incluye reducción de horas extras, recortes en premios por productividad y modificaciones significativas en los ritmos de producción.